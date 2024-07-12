Видеоигры могут стать отличным способом избежать жары хотя бы ментально и перенестись в места с более комфортными климатическими условиями. Четыре игры, которые помогут в этом, вам предложит Games 24.

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Subnautica: Bellow Zero

Дата выхода: 30 января 2019 года

30 января 2019 года Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch

Окунитесь в подводный мир неизвестной ледяной планеты, где вам предстоит выживать среди экзотических морских созданий и исследовать таинственные глубины океана.

Трейлер забавы – смотреть ролик

Подводная среда с ее темными и прохладными водами создаст ощущение настоящей свежести. Кроме того, увлекательный сюжет и визуальные эффекты помогут забыть о жаре снаружи.

В качестве приятного бонуса – официальная текстовая локализация на украинском.

The Long Dark

Дата выхода: 22 сентября 2014 года

22 сентября 2014 года Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch

Заснеженная канадская "пустыня" и вы после авиакатастрофы и в поисках ответов. Бороться придется с холодом, голодом и коварными волками и другими угрозами, которые только ждут, когда у вас закончатся ресурсы для выживания.

Трейлер проекта – посмотрите видео

Заснеженные пейзажи и ощущение холода сделают игру идеальной для жаркого дня, а сама она определенно достойна внимания как один из лучших симуляторов выживания в индустрии и также имеет официальный украинский.

Celeste

Дата выхода: 25 января 2018 года

25 января 2018 года Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch

Эта коротенькая пиксельная игрушка предлагает игрокам подняться на заснеженную вершину горы Селеста, но сделать это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Трейлер игры – смотреть видео

Проект не только испытает ваши навыки платформинга, но и захватит своей историей и замечательными зимними локациями.

Assassin's Creed Valhalla

Дата выхода: 10 ноября 2020 года

10 ноября 2020 года Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Если же душа желает приключения больших масштабов, то в этой части культовой франшизы, Ubisoft забрасывают игрока в холодные и живописные земли Англии и Норвегии.

Трейлер Вальгалы – посмотрите видео

Заснеженные горы, реки и зимние пейзажи создадут ощущение прохлады. А напряженный сюжет о мести и чести викингов не оставит равнодушным.