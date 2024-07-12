Відеоігри можуть стати чудовим способом уникнути спеки бодай ментально й перенестися в місця з більш комфортними кліматичними умовами. Чотири гри, які допоможуть у цьому, вам запропонує Games 24.

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Subnautica: Bellow Zero

Дата виходу: 30 січня 2019 року

30 січня 2019 року Платформи: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S та Nintendo Switch

Пориньте у підводний світ невідомої крижаної планети, де вам належить виживати серед екзотичних морських створінь та досліджувати таємничі глибини океану.

Трейлер забавки – дивитися ролик

Підводне середовище з його темними та прохолодними водами створить відчуття справжньої свіжості. Крім того, захопливий сюжет і візуальні ефекти допоможуть забути про спеку зовні.

Як приємний бонус – офіційна текстова локалізація українською.

The Long Dark

Дата виходу: 22 вересня 2014 року

22 вересня 2014 року Платформи: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S та Nintendo Switch

Засніжена канадська "пустеля" і ви після авіатрощі та у пошуках відповідей. Боротися доведеться з холодом, голодом та підступними вовками й іншими загрозами, які лише чекають, коли у вас закінчаться ресурси для виживання.

Трейлер проєкту – перегляньте відео

Засніжені пейзажі та відчуття холоду зроблять гру ідеальною для спекотного дня, а сама вона безумовно варта уваги як один з найкращих симуляторів виживання в індустрії й також має офіційну українську.

Celeste

Дата виходу: 25 січня 2018 року

25 січня 2018 року Платформи: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S та Nintendo Switch

Ця коротенька піксельна забавка пропонує гравцям піднятися на засніжену вершину гори Селеста, але зробити це складніше, ніж здається на перший погляд.

Трейлер гри – дивитися відео

Проєкт не лише випробує ваші навички платформінгу, але й захопить своєю історією та чудовими зимовими локаціями.

Assassin's Creed Valhalla

Дата виходу: 10 листопада 2020 року

10 листопада 2020 року Платформи: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Якщо ж душа бажає пригоди більших масштабів, то у цій частині культової франшизи, Ubisoft закидають гравця у холодні та мальовничі землі Англії та Норвегії.

Трейлер Вальгали – перегляньте відео

Засніжені гори, річки та зимові пейзажі створять відчуття прохолоди. А напружений сюжет про помсту та честь вікінгів не залишить байдужим.