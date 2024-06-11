5 цікавих відеоігор для телефонів, які допоможуть вбити час, а не вашу батарею
У часи блекаутів як ніколи стає актуальним мобільний геймінг. Радимо дізнатися про 5 цікавих відеоігор, які допоможуть пережити "темні" години, але не розрядять ваш телефон в нуль.
Як скрасити час без світла за допомоги смартфону, розповість Games 24.
Цікаво Списано на відмінно: відеоігри, автори яких "вкрали" ідею в інших і зробили її ще кращою
Little Alchemy 2
- Де завантажити: Google Play | App Store
У цій грі-головоломці гравцю необхідно створювати нові об'єкти шляхом логічного змішування інших. Зі старту в розпорядженні користувача лише чотири класичних елементи: земля, вогонь, вода та повітря.
Звучить складно, але повірте, всього за кілька годин ви навчитеся створювати все що завгодно: від бойлерів до динозаврів.
2048
- Де завантажити: Google Play | App Store
Слова і пояснення, скоріше за все, тут зайві, адже свого часу ця головоломка була однією з найпопулярніших мобільних ігор у світі.
Совайте квадратики з числами, думайте на кілька кроків вперед і ви обов'язково зберете омріяні 2048, а потім можете замахнутися на особистий рекорд.
Радимо затіяти в компанії друзів змагання – хто набере більше балів, тоді ви навіть не помітите, що світло вже з'явилося.
Flow Free
- Де завантажити: Google Play | App Store
На перший погляд, доволі простенька головоломка, завдання гравця в якій – з'єднувати точки однакових кольорів.
Однак з прогресом рівні стають все складнішими та дійсно змушують "почухати потилицю" у пошуку розв'язання.
Stack
- Де завантажити: Google Play | App Store
Якщо попередні ігри були випробуванням на логіку, то простенька забавка Stack перевірить вашу реакцію.
Все що потрібно від гравця – влучно та спритно тицяти в дисплей, аби збудувати з блоків якомога вищу споруду.
Crossy Road
- Де завантажити: Google Play | App Store
Ігровий процес побудований на тому ж, що і в попередниці – потрібно вчасно клацнути по екрану.
Щоправда, тут це допомагає вашому віртуальному протеже якомога далі просунутися через небезпечні дороги, річки та інші перешкоди.
При цьому в Crossy Road куди більша відповідальність, адже від ваших кліків залежить життя ігрового аватара – курчати, ведмедика чи кого ви там собі оберете серед великої кількості скінів, доступних у забавці.