Що ці зомбі собі дозволяють: живих мерців з Back 4 Blood звинувачують в расизмі

Гравці, яким випала нагода протестувати відкриту бету гри Back 4 Blood від творців оригінальної Left 4 Dead, вважають, що зомбі в ній час від часу вигукують расистські висловлювання і просять розробників розібратися в ситуації. Детальніше у матеріалі.

Back 4 Blood – остання гра від оригінальних розробників культового кооперативного шутера Left 4 Dead – Turtle Rock Studios. Нещодавно стартувало бета-тестування проєкту і близько сотні тисяч щасливих геймерів заходилися винищувати нескінченні натовпи зомбі усіма можливими засобами, проте живі мерці також знайшли спосіб образити почуття деяких гравців.

Детальніше про бету Для фанатів Left 4 Dead і не тільки: невдовзі стартує відкрите бета-тестування Back 4 Blood

B4B дуже схожа на свою ідейну попередницю – L4D. Однією з помітних відмінностей є те, що живі мерці в новій грі набагато активніші у звуковому плані та часто вельми голосно кричать. Більшість із цих криків – це просто випадкові звуки та незрозуміле бурчання. Але одразу кілька стрімерів помітили, що час від часу зомбі викрикують щось дуже схоже на образливе для афроамериканців слово "н*гер".

Подібним спостереженням поділився стрімер HomBKE у своєму твітері.



Як можна почути, в наведених відео, живі мерці дійсно вигукують певні звуки, що віддалено нагадують заборонене слово. Не можна на 100% стверджувати чи зроблено це навмисно чи випадково, проте ніхто не буде сперечатися, що в будь-якому випадку така поведінка зомбі є неприйнятною.

Стрімери та прості гравці у соцмережах просять розробників якомога швидше розібратися з цим неприємним інцидентом, а редакція порталу Kotaku навіть звернулася до Turtle Rock Studios за офіційним коментарем.

12 серпня бета-тестування Back 4 Blood стане доступне всім охочим, а повноцінний реліз гри відбудеться 12 жовтня на платформах PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4 та Xbox One.