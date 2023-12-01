Свіжий трейлер, тривалість сюжету та дата релізу – нові подробиці про STALKER 2

На PC Gaming Show 2023 проєкт української студії GSC Game World – STALKER 2: Heart of Chornobyl отримав титул найочікуванішої гри, після чого розробники представили новий захопливий трейлер де вказали вікно релізу забавки.

Омріяний геймерами вихід STALKER 2: Heart of Chornobyl з кожним днем все ближче, адже GSC Game World поділилися зі спільнотою новими подробицями про проєкт, включно з вікном його релізу, повідомляє 24 Канал.

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Новий трейлер

30 листопада багатостраждальна STALKER 2: Heart of Chornobyl виграла нагороду "PC Gamer's Most Wanted PC Game".

У промові на честь цього, головний виконавчий директор GSC Game World – Євген Григорович зазначив, що гра знаходиться на завершальній стадії розробки. Окрім того, розробник презентував новий сюжетний трейлер, зосереджений на персонажі з прізвиськом Бродяга.

Кінцівка захопливого відео видала вікно релізу гри, отож, STALKER 2 вийде на консолі та ПК вже десь у першому кварталі 2024 року.

Новий трейлер STALKER 2: дивитися відео

Про сюжет та новий рушій

Окрім цієї інформації, дещо раніше ресурс Gamer Sky взяв інтерв'ю у керівництва студії, в якому до Євгенія Григоровича приєдналися виконавчий продюсер – Марія Григорович та маркетинг-продюсер Владислав Новіков.

Під час цієї бесіди розробники також повідомили деякі подробиці довгоочікуваної гри.

Серед найцікавішого можна виділити те, що STALKER 2 буде нелінійною історією з доволі серйозною варіативністю. За словами творців проєкту, поведінка гравця буде визначати конкретний напрямок розвитку сюжету.

До того ж геймери не зможуть випробувати всі варіанти історії за одне проходження, а загалом основна сюжетна лінія займе у гравців приблизно 40 годин ігрового процесу і матиме цілих 4 варіанти кінцівки.

Окрім того, побічні завдання також будуть мати різні наслідки в залежності від вибору гравця, а деякі з них впливатимуть на основний сюжет.

Наостанок, розробники похвалили рушій Unreal Engine 5, використання якого дозволило створити "величезний відкритий безшовний світ" куди кожен охочий зможе поринути з головою уже в першому кварталі наступного року.