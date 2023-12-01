Выход STALKER 2: Heart of Chornobyl с каждым днем все ближе, ведь GSC Game World поделились с сообществом новыми подробностями о проекте, включая окно его релиза, сообщает 24 Канал.

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Новый трейлер

30 ноября многострадальная STALKER 2: Heart of Chornobyl выиграла награду "PC Gamer's Most Wanted PC Game".

В речи в честь этого, главный исполнительный директор GSC Game World – Евгений Григорович отметил, что игра находится на завершающей стадии разработки. Кроме того, разработчик представил новый сюжетный трейлер, сосредоточенный на персонаже с прозвищем Бродяга.

Концовка увлекательного видео выдала окно релиза игры – STALKER 2 выйдет на консоли и ПК уже где-то в первом квартале 2024 года.

Новый трейлер STALKER 2: смотреть видео

О сюжете и новом движке

Кроме этой информации, несколько раньше ресурс Gamer Sky взял интервью у руководства студии, в котором к Евгению Григоровичу присоединились исполнительный продюсер – Мария Григоровичу маркетинг-продюсер Владислав Новиков.

В ходе этой беседы разработчики также сообщили некоторые подробности долгожданной игры.

Среди самого интересного можно выделить то, что STALKER 2 будет нелинейной историей с достаточно серьезной вариативностью. По словам создателей проекта, поведение игрока будет определять конкретное направление развития сюжета.

К тому же геймеры не смогут опробовать все варианты истории за одно прохождение, а в целом основная сюжетная линия займет у игроков примерно 40 часов игрового процесса и будет иметь целых 4 варианта концовки.

Кроме того, побочные задачи будут иметь разные последствия в зависимости от выбора игрока, а некоторые из них будут влиять на основной сюжет.

Напоследок, разработчики похвалили игровой движок Unreal Engine 5, использование которого позволило создать "огромный открытый бесшовный мир", куда каждый желающий сможет окунуться с головой уже в первом квартале следующего года.