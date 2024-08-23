Що вміє Вайс

Здібності Вайс зосереджені на контролі ворога, розставлянням пасток та створенні можливостей для її команди скористатися обеззброєними супротивниками, інформує Games 24.

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Здатність Razorvine дає змогу встановити пастку, яка після активації розстеляє по підлозі килим з колючих лоз. Ці ліани не тільки уповільнюють ворогів, але й завдають їм шкоди, ускладнюючи просування вперед.

дає змогу встановити пастку, яка після активації розстеляє по підлозі килим з колючих лоз. Ці ліани не тільки уповільнюють ворогів, але й завдають їм шкоди, ускладнюючи просування вперед. На додаток до цієї пастки Вайс також володіє Arc Rose , яка активується дистанційно, завдаючи шкоди ворогам в межах радіусу дії. Це є ефективним способом послабити або усунути супротивників на відстані.

, яка активується дистанційно, завдаючи шкоди ворогам в межах радіусу дії. Це є ефективним способом послабити або усунути супротивників на відстані. Її здатність Her Shear ще більше посилює контроль, розділяючи поле бою; як тільки ворог перетинає поріг пастки, з'являється тимчасова, але непорушна стіна, що розділяє ворожу команду і руйнує їхні плани.

ще більше посилює контроль, розділяючи поле бою; як тільки ворог перетинає поріг пастки, з'являється тимчасова, але непорушна стіна, що розділяє ворожу команду і руйнує їхні плани. Особливо потужною є улльта Вайс, яка може обеззброїти всіх ворогів у радіусі дії на цілих 10 секунд, залишаючи їх вразливими і нездатними завдати удару у відповідь. Ця здібність може переломити хід поєдинку, даючи команді Вайс значну перевагу.

Vyse: дивіться відео

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Реліз Вайс відбувся після офіційного запуску Valorant на консолях PS5 та Xbox Series X|S. Завдяки унікальному набору навичок нова персонажка дає гравцям ще більше стратегічних можливостей, які вони можуть використовувати під час сутичок.