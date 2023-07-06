Фанати Payday 3 дуже хотіли нарешті дізнатися більше про це захопливе продовження гри. На щастя для них, розробник детально продемонстрував деякі функції майбутньої гри.

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Кадри боїв у Payday 3

Реліз гри Payday 3 запланований вже на 21 вересня цього року. За багато років попередні частини зібрали вже велику базу шанувальників серії.

Тому, коли Starbreeze Studios оголосила дату виходу Payday 3, геймери в усьому світі були в захваті. На щастя для шанувальників франшизи Payday, розробники гри дали більше інформації про бойові дії Payday 3, показавши більше відео про ворогів гри, зброю тощо.

Щоденник розробників Payday 3: дивіться відео

Як пояснюють у щоденнику розробників, Payday 3 не розділятиме ворогів за складністю. Розробник планує масштабувати шкоду, точність і кількість ворогів під час гри на вищих рівнях складності, щоб усі гравці могли відчувати тих самих ворогів і динаміку гри.