CD Projekt Red зізналася у використанні українського ШІ для майбутнього доповнення The Witcher 3

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Чому голос Геральта довелося змінювати?

The Witcher 3 отримує нове доповнення Songs of the Past більш ніж через 11 років після виходу гри. Яцек Розенек, який озвучив Геральта в польському дубляжі, повернеться до ролі. Але у 2019 році він переніс інсульт, що вплинуло на його голос, тож студія вирішила скористатися ШІ-модулятором Respeecher. Інструмент підганяє звучання актора під репліки 2014 року, пише IGN.

Після інсульту Розенек на деякий час узагалі втратив здатність говорити. Голос повернувся лише після виснажливих тренувань. У 2022 році він записав кілька квестів для оновлення Next-Gen, але розповів виданню Game File, що після запису був дуже виснажений. Попри це, CD Projekt Red хотіла бачити його і в новому доповненні.

Головна проблема полягала в тому, що голос актора помітно змінився. Більшість реплік Геральта він записав у 2014 році для оригінальної гри, а тепер його голос значно нижчий. Нові репліки звучали б дивно поруч зі старими, хоча події за сюжетом відбуваються в той самий період.

Що про це думає сам актор?

Студія отримала згоду Розенека на використання інструмента для маніпуляцій його голосом:

Я дуже довіряю творцям цієї гри– прокоментував голос Геральта в польській версії Яцек Розенек.

За його словами, і в динаміці голосу, і в акторській складовій він почувається дуже добре.

Як працював Respeecher?

Модель навчили на всіх репліках Розенека з оригінальної гри. За описом процесу, це було значно більше, ніж швидкий фільтр.

Це зайняло десятки годин: навчання моделей, обговорення деталей із командою CDPR і боротьба з ШІ-артефактами, які ніколи не зникають повністю– розповів представник Respeecher Дмитро Василець.

Зазначимо, що Respeecher – це українська компанія, заснована 2018 року в Києві, що спеціалізується на нейромережевій технології конвертації голосу для клонування та синтезу людських голосів. Рішення Respeecher застосовують у кіновиробництві, ігровій індустрії та аудіомедіа для відтворення реалістичних голосів без студійних зйомок.

Чи використовуватимуть ШІ й надалі?

У CD Projekt Red розуміють, як сприймають ШІ поруч з акторами озвучення, тому наголосили, що це особливий випадок. Продюсер із локалізації студії Міколай Швед розповів Game File, що компанія не змінюватиме голос жодного актора за допомогою ШІ без його прямого дозволу.

У The Witcher 4, до якої Розенек також має повернутися, інструмент не знадобиться. Геральт там старший і суворіший, тож глибший голос не різатиме слух.

ШІ в іграх досі викликає суперечки

Попри те, що цей випадок виглядає виправданим, технологія в індустрії залишається дуже спірною. Торік Indie Game Awards позбавила Clair Obscur: Expedition 33 нагороди "Гра року", коли в грі знайшли тимчасові текстури, створені ШІ. Гравці також помітили згенеровані ШІ зображення в Crimson Desert, але їх уже прибрали патчем.