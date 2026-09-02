Таємний статус для справжніх безумців

Замість класичної системи честі розробники створили систему злочинного профілю. Вона має чотири основні стадії репутації: "Професіонал", "Агресивний", "Жорстокий" та найнижчу – "Психопат". Подробиці про нову механіку розкрив відомий відеоблогер TGG, який відвідав закриту презентацію гри від студії Rockstar, пише IGN.

Окрім основних рівнів, автори додали ще один секретний статус без назви. Якщо користувач почне занадто сильно порушувати закон та коїти суцільне божевілля, ця шкала вкриється тріщинами, а згодом повністю розіб'ється. Після цього гра взагалі припинить аналізувати ваші вчинки та вимірювати репутацію, роблячи головних героїв абсолютно невиправними злочинцями до самого кінця проходження.

Досягнути цього стану надзвичайно складно, і ми додали його для тих користувачів, які взагалі не хочуть зважати на систему репутації,

– прокоментував представник розробників із компанії Rockstar.

Свобода вибору та окремі профілі героїв

Творці намагалися знайти ідеальний баланс, щоб не карати геймерів за бажання влаштувати хаос. Користувачі зможуть вимкнути будь-які сповіщення про зміну репутації та насолоджуватися безкарністю.

Гра оцінюватиме виправданість дій: якщо вистрілити у відповідь на напад під час пограбування магазину, репутація не впаде, але безпричинне вбивство продавця миттєво погіршить показники. Крім того, Джейсон і Люсія отримають повністю незалежні профілі.