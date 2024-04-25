У що зіграти після Fallout: 5 відеоігор, що сподобаються фанатам франшизи
Якщо після серіалу чи ігор Fallout ви хочете знайти щось подібне до проєктів улюбленої франшизи, то рекомендуємо список проєктів, що занурять вас у подібні постапокаліптичні світи.
Успіх серіалу Fallout від Amazon Prime не лише спричинив сплеск уваги до ігор культової серії, але й зумовив ріст запиту на подібні проєкти. У що ще можна зіграти новоспеченим фанатам всесвіту Пустки, крім власне ігор Fallout, розповість Games 24.
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Wasteland 3
Перша Wasteland – це покрокова постапокаліптична RPG, випущена на ПК ще у далекому 1988 році. Велика кількість її розробників потому працювали над створенням оригінального Fallout (1997).
У 2020 році студія inXile Entertainment, створена виконавчим директором Fallout та Fallout 2 – Браяном Фарго, випустила Wasteland 3.
Трейлер Wasteland 3 – дивитися відео
Зберігши ізометричну камеру та покрокову бойову систему, ця RPG занурює гравців у власний постапокаліптичний світ, який хоча й відрізняється від Пустки, але такий же жорстокий, хаотичний та сповнений чорного гумору.
The Outer Worlds
Ще одним відомим проєктом, який ми радимо спробувати є Outer Worlds, авторства Obsidian Entertaiment – студії, що стояла за загально визнаною найкращою грою у франшизі Fallout – Fallout: New Vegas.
У мальовничій космічній RPG 2019 року випуску, гравцям пропонують взяти під контроль колоніста, який 70 років перебував у анабіозі на зорельоті під назвою "Надія".
Тепер протагоніст повинен врятувати усю свою колонію з сотень тисяч людей, які вже ніколи не прокинуться, якщо він не впорається із завданням навіженого вченого.
Трейлер гри – перегляньте відео
Окрім очевидних сюжетних паралелей з ранніми Fallout, Outer Worlds має дуже подібну рольову систему та цікаві діалоги, які вже стали фірмовою маркою Obsidian.
Будь-який STALKER
Очевидно, що однією з найбільших чеснот будь-якого Fallout є відкритий світ, який можна досліджувати та неповторна і моторошна атмосфера ядерної катастрофи.
Де ще є це все? Звісно, у будь-якій грі серії STALKER.
Атмосфера "Зони" / Фото GSC Game World
До того ж нещодавно франшизу було портовано на сучасні консолі, що слугує зайвою причиною поринути у світ цих ігор перед довгоочікуваною STALKER 2: Heart of Chornobyl від українських розробників.
RAGE 2
Rage 2 – це ще одна RPG у постапокаліптичному сетингу, яка робить очевидні реверанси культовій франшизі Bethesda.
Щоправда, у Rage 2 в розпорядженні гравця є крутий автомобіль, який можна покращувати, щоб ефективніше нести жорстокість та видовищні вбивства світом гри.
Трейлер RAGE 2 – дивитися ролик
Одним словом, якщо у Fallout вам найбільше подобалися чудернацькі ситуації та екшн складова – Rage 2 стане ідеальним вибором.
Day's Gone
Звичайно, у світі Fallout немає класичних зомбі й здавалося б до чого тут Days Gone, але ця гра і серія RPG від Bethesda мають доволі схожий вайб.
Як і у Fallout, у проєкті від Bend Studio гравець проводитиме більшу частину часу на самоті в безлюдних руїнах колишньої цивілізації в пошуках життєво необхідних ресурсів та, власне, боротьбі за життя проти зомбі та ворогів куди страшніших – людей.
Трейлер проєкту – дивитися відео
Окремою чеснотою Day's Gone є сюжетна складова, яка хоч і не дарує вам свободи чи можливості впливати на події як у RPG, але міцно тримає у напрузі до самого фіналу.