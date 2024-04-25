Успех сериала Fallout от Amazon Prime не только вызвал всплеск внимания к играм культовой серии, но и обусловил рост запроса на подобные проекты. Во что еще можно сыграть новоиспеченным фанатам вселенной Пустоши, кроме собственно игр Fallout, расскажет Games 24.

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Wasteland 3

Первая Wasteland – это пошаговая постапокалиптическая RPG, выпущенная на ПК еще в далеком 1988 году. Большое количество ее разработчиков потому работали над созданием оригинального Fallout (1997).

В 2020 году студия inXile Entertainment, созданная исполнительным директором Fallout и Fallout 2 – Брайаном Фарго, выпустила Wasteland 3.

Трейлер Wasteland 3 – смотреть видео

Сохранив изометрическую камеру и пошаговую боевую систему, эта RPG погружает игроков в собственный постапокалиптический мир, который хотя и отличается от Пустоши, но такой же жестокий, хаотичный и полный черного юмора.

The Outer Worlds

Еще одним известным проектом, который мы советуем попробовать является Outer Worlds, авторства Obsidian Entertaiment – студии, стоявшей за общепризнанной лучшей игрой во франшизе Fallout – Fallout: New Vegas.

В живописной космической RPG 2019 года выпуска, игрокам предлагают взять под контроль колониста, который 70 лет находился в анабиозе на звездолете под названием "Надежда".

Теперь протагонист должен спасти всю свою колонию из сотен тысяч людей, которые уже никогда не проснутся, если он не справится с заданием сумасшедшего ученого.

Трейлер игры – посмотрите видео

Кроме очевидных сюжетных параллелей с ранними Fallout, Outer Worlds имеет очень похожую ролевую систему и интересные диалоги, которые уже стали фирменной маркой Obsidian.

Любой STALKER

Очевидно, что одной из самых больших достоинств любого Fallout является открытый мир, который можно исследовать и неповторимая и жуткая атмосфера ядерной катастрофы.

Где еще есть это все? Конечно, в любой игре серии STALKER.

Атмосфера "Зоны" / Фото GSC Game World

К тому же недавно франшиза была портирована на современные консоли, что служит лишней причиной окунуться в мир этих игр перед долгожданной STALKER 2: Heart of Chornobyl от украинских разработчиков.

RAGE 2

Rage 2 – это еще одна RPG в постапокалиптическом сеттинге, которая делает очевидные реверансы культовой франшизе Bethesda.

Правда, в Rage 2 в распоряжении игрока есть крутой автомобиль, который можно улучшать, чтобы эффективнее нести жестокость и зрелищные убийства по миру игры.

Трейлер RAGE 2 – смотреть ролик

Одним словом, если в Fallout вам больше всего нравились причудливые ситуации и экшн составляющая – Rage 2 станет идеальным выбором.

Day's Gone

Конечно, в мире Fallout нет классических зомби и казалось бы при чем тут Days Gone, но эта игра и серия RPG от Bethesda имеют довольно похожий вайб.

Как и в Fallout, в проекте от Bend Studio игрок будет проводить большую часть времени в одиночестве в безлюдных руинах бывшей цивилизации в поисках жизненно необходимых ресурсов и, собственно, борьбе за жизнь против зомби и врагов куда страшнее – людей.

Трейлер проекта – смотреть видео

Отдельным достоинством Day's Gone является сюжетная составляющая, которая хоть и не дарит вам свободы или возможности влиять на события как в RPG, но крепко держит в напряжении до самого финала.