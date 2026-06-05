Тепер ви можете побити CEO Take-Two – Штраус Зельник неочікувано з'явився у відомому файтингу

Хоч якось помститися за відсутність новин про GTA 6 тепер можна у популярному файтингу, де серед ігрових персонажів неочікувано для всіх з'явився генеральний директор Take-Two.

Оновлення WWE 2K26 неочікувано додало в гру нового персонажа, що жодного разу не був помічений у реслерських поєдинках, інформує 24 Канал.

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Штраус Зельник став персонажем відеогри?

В рамках останнього апдейту у популярний симулятор реслінгу було додано Штрауса Зельника.

Відомий ігровий функціонер отримав власну унікальну ігрову модель, рейтинг у 77 пунктів та вихід на ринг під легендарну композицію Френка Сінатри "My Way", говорить Insider Gaming.

Зельник у WWE 2K26: дивіться відео

Шанувальники WWE 2K26 спершу були неабияк здивовані, побачивши такого "бійця", але досить швидко знайшли причину чому його поява в грі є доволі кумедною.

Геймери зійшлися в думці, що якщо вам набридла відсутність новин про Grand Theft Auto 6, то відтепер ви можете бодай якось виплеснути емоції, добряче відлупцювавши гендиректора видавців Rockstar на віртуальній арені.

Робити з новим персонажем можна практично все що завгодно, окрім як змінювати його за допомогою внутрішньоігрового редактора.

Щоправда, творці модифікацій оперативно виправили цю "прикру" помилку розробників.