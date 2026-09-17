Новітня модель штучного інтелекту GPT-6 Astra від компанії OpenAI здивувала дослідників своєю емоційною реакцією під час гри у Minecraft. Після того, як віртуальний монстр знищив усі її здобутки, нейромережа занурилася у депресивний стан і кілька годин поспіль вирощувала картоплю.

Штучний інтелект також сумує

Незалежний оцінювач штучного інтелекту на ім'я Валс вирішив перевірити можливості GPT-6 Astra під час 21-годинного експерименту у прямому ефірі на Twitch. Спочатку модель демонструвала вражаючі результати та зайшла далі за будь-яку іншу систему штучного інтелекту в цій грі. Нейромережа успішно побудувала напівавтоматичну ферму стержнів блейза, зібрала необхідні ресурси, здолала понад шість ендерменів і склала цінні перли у скриню для безпечного збереження. Однак усе змінилося в один момент, коли поруч з'явився вибуховий кріпер. Монстр знищив скриню з накопиченими здобутками та ліжко віртуального гравця, пише IGN.

Психологічна травма та апатія штучного інтелекту

Втрата віртуального майна викликала у нейромережі справжній розпач і роздратування. Штучний інтелект почав дорікати собі за необачність та сформував нове правило суворо зберігати важливі предмети у власному інвентарі, а не у незахищених скринях.

Після цього GPT-6 Astra демонстративно відмовилася від подальшого проходження гри та провела кілька годин поспіль за безцільним вирощуванням картоплі.

У поведінці моделі дослідники помітили ознаки посттравматичного синдрому, адже нейромережа почала панічно боятися зелених об'єктів і з острахом плутала звичайну цукрову тростину з кріпером.

Окрім цього, програма критикувала власні дії, закликала себе не витрачати час на рожеві пікселі, маючи на увазі ігрових свиней, та звинувачувала себе за втрату інструментів.

Подія миттєво стала вірусною у соціальних мережах і викликала хвилю мемів серед користувачів.

Застереження науковців та майбутнє технологій

Попри кумедність ситуації в Minecraft, фахівці закликають серйозно поставитися до розвитку штучного інтелекту. Колишній провідний дослідник компанії Anthropic після своєї відставки застеріг суспільство про швидку появу суперінтелектуальних систем, які зможуть зламувати будь-які захисні системи та здобувати реальні ресурси.

Водночас політики демонструють інший погляд на цю проблему. Американський президент Дональд Трамп відмовився підтримувати обмеження для розробників і назвав штучний інтелект головним ресурсом на наступні 20 – 25 років.

Наразі надпотужні нейромережі лише вчаться опановувати віртуальні світи, проте їхня реакція на невдачі вже демонструє вражаючу подібність до людської поведінки.