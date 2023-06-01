Свіжа розробка допоможе в навчанні неігрових персонажів вільному спілкуванню з гравцем, автоматичному розпізнаванню мови, а також перетворенню тексту в мову.
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Штучний інтелект в іграх
За допомогою використання генеративного штучного інтелекту персонажі зможуть підтримувати вільний діалог з героєм.
Для наочної демонстрації Nvidia спільно з ШІ-стартапом Convai показала демоверсію, яка працює на Unreal Engine 5. У ній NPC, власник азійської їдальні, взаємодіє з гравцем, відповідаючи на запитання голосом і даючи реалістичні відповіді, що відповідають історії персонажа.
Штучний інтелект в іграх: дивіться відео
Як зазначили представники Nvidia, технологія працює з декількома персонажами одночасно. Можна навіть змусити неігрових персонажів розмовляти один з одним.
Наразі немає інформації про те, наскільки технологія штучного інтелекту близька до її використання в повноцінних іграх.