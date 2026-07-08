Ось що користувачі Steam насправді думають про штучний інтелект в іграх

Стрімке впровадження генеративного інтелекту в ігрову індустрію викликає палкі дискусії про майбутнє творчих професій. Проте результати масштабного дослідження серед активних користувачів Steam свідчать, що ставлення гравців до нових технологій є набагато складнішим і менш радикальним.

Гравці та алгоритми

Коли здається, що вся світова геймерська спільнота виступає єдиним фронтом проти заміни людей алгоритмами, реальні цифри показують дещо іншу картину. Хоча публічний дискурс часто сповнений обурення через можливу втрату робочих місць художниками та програмістами, значна частина аудиторії ставиться до прогресу спокійніше. Опитування 3 800 гравців, яке провів сервіс GameDiscoverCo, продемонструвало цікаві тенденції щодо сприйняття ШІ-контенту.

Аналіз даних показав, що 43 відсотки респондентів загалом не мають претензій до використання штучного інтелекту в розробці.

Зокрема, 23,4 відсотка опитаних заявили, що абсолютно не бачать у цьому проблеми, а ще 19,6 відсотка назвали таке рішення цілком прийнятним.

Найбільшу групу сформували ті, хто зберігає нейтралітет – таких серед опитаних виявилося 25,6 відсотка.

Водночас радикальних противників технологій виявилося менше, ніж можна було очікувати. Лише 8,1 відсотка геймерів категорично заявили, що за жодних обставин не гратимуть у проєкти, створені за допомогою штучного інтелекту. Ще 23,3 відсотка висловили стриманий скепсис, зазначивши, що вони не дуже задоволені такою тенденцією.



Результати опитування / Зображення GameDiscoverCo

Таким чином, загальна частка людей, які мають певні застереження щодо ШІ, становить близько 31 відсотка, що помітно менше за групу прихильників або нейтральних користувачів.

Важливим фактором у цій ситуації стала політика компанії Valve, яка керує магазином Steam. Вона зобов'язала розробників відкрито вказувати, чи використовували вони штучний інтелект під час створення продукту і в якому обсязі. Це дає користувачам можливість приймати зважене рішення перед покупкою.

Дослідження підтвердило, що гравці активно користуються цим правом: майже 90 відсотків опитаних зазвичай перевіряють дисклеймер про наявність ШІ.

Зокрема, 44,4 відсотка респондентів детально вивчають інформацію про те, як саме розробники застосовували алгоритми.

Ще 44,7 відсотка переглядають ці дані побіжно, не заглиблюючись у деталі.

І лише близько 11 відсотків ігнорують такі повідомлення.

Це свідчить про те, що геймери прагнуть прозорості та хочуть розуміти, за що саме вони платять гроші, хоча часто це не є вирішальним фактором у рішенні про покупку.

Ситуація виглядає особливо гострою на тлі того, що великі ігрові корпорації все частіше розглядають ШІ як спосіб оптимізації витрат і підвищення ефективності. Попри побоювання щодо масових звільнень спеціалістів, індустрія продовжує інтегрувати генеративні інструменти. Проте розробники мають зважати на те, що аудиторія, хоч і виявляє толерантність, залишається пильною.