Игроки и алгоритмы

Когда кажется, что все мировое геймерское сообщество выступает единым фронтом против замены людей алгоритмами, реальные цифры показывают несколько иную картину. Хотя публичный дискурс часто наполнен возмущением по поводу возможной потери рабочих мест художниками и программистами, значительная часть аудитории относится к прогрессу спокойнее. Опрос 3 800 игроков, проведенный сервисом GameDiscoverCo, продемонстрировал интересные тенденции в восприятии ИИ-контента.

Анализ данных показал, что 43 процента респондентов в целом не имеют претензий к использованию искусственного интеллекта в разработке.

В частности, 23,4 процента опрошенных заявили, что абсолютно не видят в этом проблемы, а еще 19,6 процента назвали такое решение вполне приемлемым.

Самую большую группу составили те, кто сохраняет нейтралитет – таких среди опрошенных оказалось 25,6 процента.

В то же время радикальных противников технологий оказалось меньше, чем можно было ожидать. Лишь 8,1 процента геймеров категорически заявили, что ни при каких обстоятельствах не будут играть в проекты, созданные с помощью искусственного интеллекта. Еще 23,3 процента выразили сдержанный скептицизм, отметив, что они не очень довольны такой тенденцией.



Результаты опроса / Изображение GameDiscoverCo

Таким образом, общая доля людей, имеющих определенные опасения по поводу ИИ, составляет около 31 процента, что заметно меньше, чем группа сторонников или нейтральных пользователей.

Важным фактором в этой ситуации стала политика компании Valve, управляющей магазином Steam. Она обязала разработчиков открыто указывать, использовали ли они искусственный интеллект при создании продукта и в каком объеме. Это дает пользователям возможность принимать взвешенное решение перед покупкой.

Исследование подтвердило, что игроки активно пользуются этим правом: почти 90 процентов опрошенных обычно проверяют дисклеймер о наличии ИИ.

В частности, 44,4 процента респондентов подробно изучают информацию о том, как именно разработчики применяли алгоритмы.

Еще 44,7 процента просматривают эти данные бегло, не углубляясь в детали.

И лишь около 11 процентов игнорируют такие сообщения.

Это свидетельствует о том, что геймеры стремятся к прозрачности и хотят понимать, за что именно они платят деньги, хотя зачастую это не является решающим фактором при принятии решения о покупке.

Ситуация выглядит особенно острой на фоне того, что крупные игровые корпорации все чаще рассматривают ИИ как способ оптимизации затрат и повышения эффективности. Несмотря на опасения относительно массовых увольнений специалистов, индустрия продолжает интегрировать генеративные инструменты. Однако разработчики должны учитывать, что аудитория, хотя и проявляет терпимость, остается бдительной.