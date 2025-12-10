Ромеро порівняв ігровий досвід у новій версії з першим проходженням Elden Ring і зазначив, що подібних ігор досі не існувало. Про це він розповів під час виступу на Salón del Videojuego de Madrid, розповідає 24 Канал.

Як змінився шутер після скасування Microsoft?

Весною 2024 року на хвилі масових звільнень у Xbox видавець припинив фінансування нового шутера Romero Games. Проєкт опинився під загрозою повного закриття, але студія вирішила продовжити розробку. Протягом наступних чотирьох місяців команда шукала варіанти порятунку гри.

На виставці Salón del Videojuego de Madrid у Мадриді Джон Ромеро повідомив, що проєкт вижив після скасування. Утім, гра зазнала кардинальних змін і тепер не має нічого спільного з попередньою версією.

Ромеро наголосив, що команді не довелося починати розробку з нуля – багато елементів попереднього проекту стали основою для нової гри.

Виступ Джона Ромеро на Salón del Videojuego de Madrid – дивіться відео:

За словами розробника, оновлена версія шутера значно менша за розміром порівняно з попередньою. Водночас робота над грою стала цікавішою для команди, оскільки співробітники отримали можливість безпосередньо брати участь у створенні проєкту без зайвих бюрократичних процесів.

Ромеро досі не може розкрити деталі майбутнього шутера, але поділився враженнями від геймплею. Він зазначив, що ніколи раніше не грав у щось подібне, і порівняв досвід з першим проходженням Elden Ring. За його словами, гра створює відчуття дослідження божевільного світу, де постійно виникають питання про природу оточення.

Робота над проєктом триває

Про розробку шутера на рушії Unreal Engine 5 під егідою великого видавця Ромеро оголосив влітку 2022 року. До моменту скасування проєкту Microsoft гра була готова приблизно наполовину. Зараз Romero Games продовжує працювати над переробленою версією, але інформація про нового видавця поки що не розголошується.