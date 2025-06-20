У Steam набуває популярності постапокаліптичний шутер Frostrail

Цікава кооперативна відеогра про виживання у постапокаліптичному світі під назвою Frostrail стрімко набуває популярності на платформі Steam.

Frostrail досягла вражаючої віхи у Steam, інформує 24 Канал.

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Потенціал стати хітом

Постапокаліптична гра, яка поєднує елементи шутера і виживання та має відкритий світ, привернула увагу великої кількості користувачів платформи від Valve.

Події Frostrail розгортаються на крижаній території, яка колись була осередком могутньої імперії. Поглинена холодом місцина сповнена привидами та іншими моторошними страхіттями, які є наслідком пакту Імператора з Порожнечею.

Гравцям доведеться подорожувати цими землями на бронепоїзді, очищаючи їх від прокляття.

Грати в проєкт можна буде як наодинці, так і в кооперативі до 4-ох осіб. Єдиною заявленою платформою наразі є ПК, також розробники планують закрите альфа-тестування, як те до якого перейшла майбутня Battlefield.

Трейлер гри: дивіться відео

Невдовзі після анонсу Frostrail набрала понад 200 000 додавань у список бажаного користувачів Steam.

Реліз гри заплановано на 2026 рік у ранньому доступі, хоча точна дата не вказана.