Arkane Studios презентували розширений трейлер, який пропонує короткий тур відкритим світом амбітного кооперативного шутера Redfall.

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Redfall перенесе гравців у маленьке та затишне острівне містечко, яке стало справжнім кошмаром через невдалий науковий експеримент, що вивільнив орди вампірів. Як зазначають розробники, сеттинг проєкту значною мірою натхненний роботами відомого майстра жахів Стівена Кінга.

Останній трейлер гри, опублікований у рамках події IGN Fan Fest 2023 демонструє гравцям розширений погляд на ігровий процес та дослідження світу.

Розширений трейлер Redfall: відео

Протягом трьох хвилин демонструють мирне життя міста Редфол, яке потому охоплює пітьма та натовпи кровопивців. Серед примітних локацій можна відзначити карнавал із величезним оглядовим колесом, наукові лабораторії та інші таємничі місця, які гравцям належатиме дослідити.

Що стосується геймплею, то показано як герої Redfall стикаються з різними вампірами, використовують цікаві здібності для їх винищення та готуються до вилазки в місто.

Складання маршруту, аналіз завдань місії та підготовка правильного спорядження – це необхідні кроки для вдалої подорожі Редфолом.

Зауважте, реліз Redfall відбудеться 2 травня на ПК та Xbox Series X/S.