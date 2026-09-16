Wardogs продала 2 мільйони копій та досягла понад 400 тисяч одночасних гравців

Британська студія Bulkhead Interactive вразила ігрову спільноту неймовірним успіхом нового тактичного шутера Wardogs. Усього за тиждень після релізу гра підкорила цифрові магазини та залучила величезну аудиторію.

Шалений успіх у Steam і рекорди відвідуваності

За перші кілька днів автори реалізували понад 2 мільйони копій гри, а піковий онлайн перетнув позначку у 400 тисяч осіб. За даними аналітичного сервісу SteamDB, у перші вихідні в екшені одночасно перебували 428 666 користувачів, а оцінки відвідувачів у магазині Steam залишаються "дуже позитивними". Попри стрімке зростання аудиторії, тайтл демонструє чудову динаміку, і наступні вихідні можуть принести нові рекорди.

Творці проєкту оприлюднили офіційне звернення до геймерів у соціальній мережі X та подякували спільноті за теплий прийом.

2 мільйони проданих копій. Дякуємо усім. Безмежно вдячні. Ми створили гру, у яку хотіли грати з друзями. Спостерігати, як ви граєте в неї зі своїми друзями – це найкраще,

– прокоментував колектив розробників із Bulkhead Interactive.

Історія розробників та привітання від колег

Раніше команда Bulkhead Interactive створила такі проєкти, як The Turing Test, Killrun та Battalion 1944, який згодом отримав назву Battalion: Legacy. Саме Battalion 1944 тривалий час вважали головним досягненням колективу із тиражем понад 250 тисяч примірників. Окремі попередні ігри компанія випускала за підтримки видавця Square Enix Collective.

Зі значним досягненням розробників вже привітали колеги з авторитетної британської студії Facepunch, відомої хітами Rust та Garry's Mod. Наразі шутер Wardogs став найуспішнішим релізом за всю історію існування студії.