Кумедна ситуація стала предметом обговорення у мережі після того як на неї відреагував генеральний директор студії розробників шутера, повідомляє 24 Канал.

Курйозне блокування в прямому ефірі

Шутер Wardogs став справжнім відкриттям для геймерів та вже є бестселлером у Steam, адже кількість одночасних гравців на піку склала понад 400 тисяч осіб, інформує SteamDB. Не дивно, що зацінити новинку вирішили й популярні контент-мейкери, серед яких стример Summit1g.

Під час одного з матчів, блогер неодноразово гинув від влучних пострілів снайпера через стіни будівлі, хоча перебував у повній ізоляції від ворогів. Спочатку він припустив, що його переслідують так звані "стрим-снайпери", проте швидко зрозумів: проти нього грає читер із забороненими програмами.

Невдовзі після цього гра примусово викинула Summit1g із матчу та вивела на екран сповіщення про перманентне блокування акаунта за нечесну гру. Ситуація викликала шок у стрімера та його глядачів.

Ви забанили не того хлопця!,

– прокоментував популярний стример.

Чоловік жартівливо припустив, що перевіряючі побачили його персонажа поруч із десятками ліквідованих суперників та сприйняли за шахрая саме його.

Курйозний бан стримера: перегляньте ролик

Студія Bulkhead швидко усвідомила помилку та оперативно скасувала блокування акаунта. Замість стандартних сухих вибачень керівництво компанії вирішило підійти до ситуації з гумором. Генеральний директор Джо Браммер опублікував відеоролик, у якому публічно висміяв промах свого співробітника.

Ви хвилювалися, що ми використовуємо античит зі штучним інтелектом і що у процесі завжди має брати участь людина. Ну так ось, цей ідіот ось тут, забанив Самміта замість читера на його ж стримі. Чудова робота,

– заявив генеральний директор студії Bulkhead Джо Браммер.

Кумедне вибачення: дивіться відео

Стример також поставився до інциденту з гумором, відзначивши в соцмережі X, що модератори напевно "спіймали" справжнього шахрая трохи пізніше.

Ігрова спільнота позитивно оцінила таку комунікацію авторів Wardogs, які раніше вже просили геймерів не купувати їхню гру. Користувачі підкреслили, що вміння визнати власну помилку та посміятися з неї створює високий рівень довіри між розробниками та гравцями.