Геній Nintendo розкрив деталь Super Mario Bros, про яку гравці не замислювалися 40 років

Японський розробник отримав престижну державну нагороду – Орден Культури, ставши першим представником ігрової індустрії з такою відзнакою. На пресконференції Міямото поділився цікавою деталлю про культову гру, повідомляє Denfaminicogamer.

Реклама Adv

Як елегантне рішення врятувало розробку

Сігеру Міямото згадав історію створення легендарного платформера та поділився деталями, які свого часу врятували проєкт від свого роду глухого кута.

Автори тривалий час не могли вигадати повноцінну та видовищну битву з босом, адже тогочасні технологічні обмеження не дозволяли реалізувати складні механіки бою.

Найбільшим винаходом у Super Mario Bros. стало те, що Маріо насправді не б'ється з Боузером– заявив геймдизайнер та креативний радник Nintendo.

Замість виснажливої сутички команда розробників вирішила використати базову механіку гри, де персонаж постійно біжить у правому напрямку.

Міямото осяйнула думка: якщо Маріо весь час пересувається вперед, то гравцеві достатньо просто перестрибнути велетенського монстра та натиснути важіль, щоб міст під Боузером провалився.

Це просте рішення позбавило розробників потреби створювати окрему складну систему бойових дій і водночас подарувало гравцям відчуття перемоги.

У наступних частинах франшизи, таких як Super Mario World або Super Mario 64, розробники вже створили повноцінні битви з босами.