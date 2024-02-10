У мережі з'явилися перші деталі ігрового процесу сиквелу Cyberpunk 2077

Уважні шанувальники Cyberpunk 2077 проаналізували вакансії розробників з CD Projekt RED та змогли виловити перші деталі про ігровий процес майбутнього сиквелу.

Перші подробиці ігрового процесу продовження Cyberpunk 2077 просочилися в Інтернет завдяки нещодавно оприлюдненим вакансіям від CD Projekt Red.

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Про сиквел Cyberpunk 2077, який наразі має кодову назву "Orion" стало відомо ще у жовтні 2022 року.

Подейкують, що CDPR анонсували проєкт до старту розробки, з ідеєю, що студії буде легше знайти талановитих людей для роботи над грою, про існування якої відомо всім.

Нещодавно бостонський філіал CDPR та його дочірня філія у Ванкувері почали пошук кандидатів на різноманітні вакансії, пов’язані з проєктом.

Що вдалося дізнатися завдяки вакансіям?

18 позицій, які з’явилися на сайті розробників 6 лютого, підтверджують, що сиквел Cyberpunk 2077 працюватиме на ігровому рушії Unreal Engine 5, але, окрім того, також розкривають деякі деталі про ігровий процес:

Серед вимог для провідного системного дизайнера гри вказується, що в ній буде система крафту.

CDPR планують розповісти нову історію за допомогою комбінації сценаріїв ігрового процесу та кат-сцен, яких має побільшати в порівнянні з оригінальною грою.

Відкритий світ має стати живішим, оскільки у ньому планують реалізувати систему випадкових подій, які б стали розвагою для гравців під час його дослідження.

Хоча зрештою дізнатися вдалося не так і багато, однак тішить, що робота над проєктом стартувала.