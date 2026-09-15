Казка продовжується – витік торгової марки розкрив назву сиквелу Lies of P

Студія Neowiz випадково розкрила назву продовження свого популярного похмурого соулзлайку Lies of P. Новий тайтл також підтверджує здогадки фанатів про зміну сетингу.

Успішний соулзлайк отримає продовження, яке занурить геймерів в альтернативну версію іншої відомої казки, інформує gamesradar+.

Витік у патентному бюро та зв'язок із Країною Оз

Південнокорейське видавництво NEOWIZ зареєструвало у Відомстві інтелектуальної власності Європейського Союзу нову торгову марку під назвою Wonders of O.

Документи подали у вересні 2026 року, а категорія ПЗ повністю збігається з тією, яку видавці використовували під час реєстрації оригінальної гри.

Назва Wonders of O прямо відсилає до відомого дитячого твору про Чарівника Країни Оз.

Цікаво, що сцена після титрів однієї з кінцівок Lies of P вже містила промовистий натяк саме на цю казку: у ній показували дівчину Дороті в червоних черевичках, яка прямувала до міста Крат.

Сцена після титрів: дивіться відео

Розробники вирішили побудувати власний ігровий всесвіт на переосмисленні класичних казок.

Отож, наступною головною героїнею стане саме Дороті, а формат гри залишиться хардкорним екшеном у стилі соулзлайк.

Нагадаємо, що перша Lies of P вийшла 19 вересня 2023 року та здобула велику популярність серед любителів складних ігор. Нещодавно розробники також випустили проєкт на консолі Nintendo Switch 2.