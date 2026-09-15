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Games Новини Казка продовжується – витік торгової марки розкрив назву сиквелу Lies of P
15 вересня, 12:30
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Казка продовжується – витік торгової марки розкрив назву сиквелу Lies of P

Максим Задворський

Студія Neowiz випадково розкрила назву продовження свого популярного похмурого соулзлайку Lies of P. Новий тайтл також підтверджує здогадки фанатів про зміну сетингу.

Успішний соулзлайк отримає продовження, яке занурить геймерів в альтернативну версію іншої відомої казки, інформує gamesradar+.

Витік у патентному бюро та зв'язок із Країною Оз 

Південнокорейське видавництво NEOWIZ зареєструвало у Відомстві інтелектуальної власності Європейського Союзу нову торгову марку під назвою Wonders of O

Документи подали у вересні 2026 року, а категорія ПЗ повністю збігається з тією, яку видавці використовували під час реєстрації оригінальної гри.

Назва Wonders of O прямо відсилає до відомого дитячого твору про Чарівника Країни Оз

Цікаво, що сцена після титрів однієї з кінцівок Lies of P вже містила промовистий натяк саме на цю казку: у ній показували дівчину Дороті в червоних черевичках, яка прямувала до міста Крат. 

Сцена після титрів: дивіться відео

Розробники вирішили побудувати власний ігровий всесвіт на переосмисленні класичних казок. 

Отож, наступною головною героїнею стане саме Дороті, а формат гри залишиться хардкорним екшеном у стилі соулзлайк. 

Нагадаємо, що перша Lies of P вийшла 19 вересня 2023 року та здобула велику популярність серед любителів складних ігор. Нещодавно розробники також випустили проєкт на консолі Nintendo Switch 2.

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