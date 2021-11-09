Геймплейний трейлер проєкту показує химерний, але при цьому привабливий світ гри, сповнений жахливих ворогів, та видовищну бойову систему, яка точно сподобається фанатам "соулзлайк" ігор.

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Офіційний трейлер ігрового процесу альфа-версії Lies of P демонструє унікальне поєднання атмосфери Bloodborne і дизайну, схожого на стиль BioShock Infinite. Інді-гра, що розробляється зусиллями Round8 Studio, пропонує гравцям похмурішу та моторошну сторону класичної історії про брехливу маріонетку Піноккіо.

Гравцям належить супроводжувати Піноккіо у його нелегкому шляху до виконання заповітної мрії – стати людиною. Для цього їм доведеться перетнути велике готичне місто, борючись із жахливими ворогами у жорстоких та видовищних поєдинках.

Геймплейний трейлер Lies of P



Різноманітна зброя, показана в трейлері, починаючи від меча і закінчуючи масивною пилкою, здається дуже схожою на культові предмети із Bloodborne. Тим часом для розробки дизайну світу та різноманітних ворогів, творці проєкту явно черпали натхнення із BioShock Infinite.

Геймери у коментарях до відео сходяться в думці про те, що подібні запозичення не шкодять проєкту, адже він виглядає досить цікаво та самобутньо. Окремо відзначають геймплей, який попри ранню версію гри, привертає увагу своєю жвавістю та видовищністю.

Всього за день ролик набрав понад 200 тисяч переглядів та близько 15 тисяч вподобань. Отож можна припустити, що Lies of P здобула собі фанатів, які з нетерпінням очікуватимуть на реліз, який планується ще зовсім не скоро – у 2023 році на PS5, Xbox Series X|S і ПК.