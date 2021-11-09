Геймплейный трейлер проекта показывает причудливый, но при этом привлекательный мир игры, исполненный ужасных врагов, и зрелищную боевую систему, что точно понравится фанатам "соулзлайк" игр.

Интересно Уже 85% положительных отзывов: у Steam вышла оригинальная видеоигра Prison Simulator

Официальный трейлер игрового процесса альфа-версии Lies of P демонстрирует уникальное сочетание атмосферы Bloodborne и дизайна, похожего на стиль BioShock Infinite. Инди-игра, разрабатываемая усилиями Round8 Studio, предлагает игрокам более мрачную и жуткую сторону классической истории о лживой марионетке Пиноккио.

Игрокам предстоит сопровождать Пиноккио в его нелегком пути к исполнению заветной мечты – стать человеком. Для этого им придется пересечь большой готический город, сражаясь с ужасными врагами в жестоких и зрелищных поединках.

Геймплейный трейлер Lies of P



Разнообразное оружие, показанное в трейлере, начиная от меча и заканчивая массивной пилой, кажется очень похожим на культовые предметы из Bloodborne. Между тем для разработки дизайна мира и разнообразных врагов создатели проекта явно черпали вдохновение из BioShock Infinite.

Геймеры в комментариях к видео сходятся во мнении, что подобные заимствования не вредят проекту, ведь он выглядит довольно интересно и самобытно. Отдельно отмечают геймплей, который, несмотря на раннюю версию игры, привлекает внимание своей быстротой и зрелищностью.

Всего за день ролик набрал более 200 тысяч просмотров и около 15 тысяч лайков. Следуя из этого можно предположить, что Lies of P завоевала себе фанатов, которые с нетерпением будут ожидать релиз, планирующийся еще совсем не скоро – в 2023 году на PS5, Xbox Series X|S и ПК.