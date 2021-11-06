Несколько дней назад небольшая польская студия Baked Games выпустила свою новую видеоигру под названием Prison Simulator. Ее новый проект сразу же запрыгнул в топ самых популярных новинок Steam, а также уже получил немало положительных рецензий от пользователей этого сервиса.

Актуально Новые распродажи в Steam, Microsoft Store и PS Store: лучшие предложения за последнюю неделю

Prison Simulator – это необычный симулятор, в котором геймеры должны взять на себя роль охранника тюрьмы. Игрокам нужно следить за заключенными, а также заниматься характерными для этой профессии вещами. Например, искать контрабанду, делать переклички, проводить обыски, чистить оружие, оттачивать навыки стрельбы или взаимодействовать с заключенными (общаться или наказывать).

Правда, геймерам необязательно становиться идеальным охранником, а в целом только они решают, как именно нужно вести себя в определенной ситуации. Разработчики отметили, что игроки смогут играть даже за очень плохих охранников, которые не обращают внимание на правила или законы. Также у Prison Simulator есть немало небольших игр и редактор персонажей, которые можно использовать для создания уникальных заключенных.

Трейлер видеоигры Prison Simulator: видео

В целом этот проект очень удачно дебютировал в сервисе Steam – 85% положительных отзывов (почти 200 обзоров). Особо пользователи отмечают уникальный игровой процесс, разнообразие механик и сюжетную кампанию. А вот критикуют этот проект за небольшие технические недостатки, а также за отсутствие возможности сыграть за заключенного.

Напоследок стоит отметить, что все пользователи сервиса Steam сейчас могут сыграть в бесплатную демонстрационную версию Prison Simulator. А вот полноценная видеоигра стоит 279 гривен, правда, до 11 ноября ее можно будет приобрести со скидкой в 10%.

Видеоигра Prison Simulator / Фото из магазина Steam