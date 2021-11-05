Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Масштабные распродажи в Steam, GOG и PS Store: лучшие предложения за последнюю неделю

Steam

В сервисе Steam на этой неделе стартовала благотворительная распродажа, которая завершится 9 ноября. Все средства, собранные во время этой акции, пойдут на помощь детям, проживающим в зонах военных конфликтов. Также до 9 ноября в этом магазине можно приобрести со скидкой игры от разработчиков из Freebird Games, HypeTrain Digital и THQ Nordic. А только 16 ноября завершится распродажа игр из серии Sid Meier's Civilization. Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

FlatOut 2 – 42 гривны (-80%)

Call of the Sea – 195 гривен (-30%)

Impostor Factory – 144 гривны (-15%)

Tunche – 237 гривен (-15%)

Wreckfest – 207 гривен (-60%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Mass Effect Legendary Edition – 1187 гривен (-34%)

For Honor – 90 гривен (-60%)

Sid Meier's Civilization VI – 78 гривен (-85%)

Euro Truck Simulator 2 – 94 гривны (-75%)

Euro Truck Simulator 2 / Фото из магазина Steam

Microsoft Store

В магазине Microsoft Store на этой неделе стартовало сразу две небольшие распродажи. Первая посвящена играм из серии LEGO, а вторая – проектам на Xbox от независимых издателей. Завершатся эти акции уже 9 ноября, а в целом сейчас здесь можно приобрести со скидками почти сто игр.

Также представители компании Microsoft назвали подборку видеоигр, которые получат подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate в ноябре. В этом месяце они смогут сыграть в следующие видеоигры: Moving Out, Kingdom Two Crowns, Rocket Knight и LEGO Batman 2 DC Super Heroes.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести такие игры:

LEGO Harry Potter Collection – 10 долларов (-75%)

LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – 15 долларов (-80%)

LEGO The Hobbit – 5 долларов (-75%)

Jackbox Party Quintpack – 70 долларов (-30%)

Car Mechanic Simulator Deluxe Edition – 43 доллара​ (-35%)

Outer Wilds: Archaeologist Edition – 28 долларов (-30%)

Prison Architect: Total Lockdown Bundle – 15 долларов (-75%)

LEGO The Hobbit / Фото из магазина Microsoft Store

PlayStation Store

В фирменном магазине Sony на этой неделе стартовала небольшая распродажа, которая называется "Ремастеры и ретро". До 18 ноября все пользователи этого сервиса могут приобрести со скидками более ста видеоигр.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 517 гривен (-63%)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 674 гривны (-50%)

Call Of Duty: Modern Warfare Remastered – 674 гривны (-50%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 324 гривны(-50%)

The Last of Us Remastered – 324 гривны (-50%)

Shadow of the Colossus – 599 гривен (-50%)

God of War III Remastered – 324 гривны (-50%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection / Фото из магазина PS Store

Другие предложения

В сервисе Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. На этой неделе здесь можно бесплатно получить градостроительный симулятор Aven Colony, а на следующей – набор для многопользовательского шутера Rogue Company.

А компания Ubisoft на этой неделе начинает праздновать свое тридцатипятилетие. Ее представители отметили, что в течение следующих двух месяцев планируют провести немало разнообразных акций. Например, в их магазине уже началась распродажа фирменных игр, которая завершится только 19 декабря. Также некоторые инсайдеры отмечают, что в Ubisoft Connect с 9 по 12 ноября можно будет бесплатно получить игру Assassin's Creed Chronicles.

Из интересного еще стоит отметить, что до 8 ноября пользователи всех основных платформ могут бесплатно сыграть в видеоигру Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint.

Трейлер видеоигры Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint: видео