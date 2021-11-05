Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Масштабні розпродажі в Steam, GOG та PS Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

Steam

У сервісі Steam цього тижня стартував благодійний розпродаж, який завершиться 9 листопада. Усі кошти, які будуть зібрані під час цієї акції, підуть на допомогу дітям, які проживають в зонах військових конфліктів. Також до 9 листопада у цій крамниці можна придбати зі знижкою ігри від розробників з Freebird Games, HypeTrain Digital та THQ Nordic. А лише 16 листопада завершиться розпродаж ігор з серії Sid Meier's Civilization. Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому нові пропозиції можна пошукати й там.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

FlatOut 2 – 42 гривні (-80%)

Call of the Sea – 195 гривень (-30%)

Impostor Factory – 144 гривні (-15%)

Tunche – 237 гривень (-15%)

Wreckfest – 207 гривень (-60%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Mass Effect Legendary Edition – 1187 гривень (-34%)

For Honor – 90 гривень (-60%)

Sid Meier's Civilization VI – 78 гривень (-85%)

Euro Truck Simulator 2 – 94 гривні (-75%)

Euro Truck Simulator 2 / Фото з крамниці Steam

Microsoft Store

У крамниці Microsoft Store цього тижня стартувало одразу два невеликі розпродажі. Перший присвячений іграм з серії LEGO, а другий – проєктам на Xbox від незалежних видавців. Завершаться ці акції вже 9 листопада, а загалом зараз тут можна придбати зі знижками майже сто ігор.

Також представники компанії Microsoft назвали добірку відеоігор, які отримають передплатники Xbox Live Gold та Xbox Game Pass Ultimate у листопаді. Цього місяця вони зможуть зіграти в такі відеоігри: Moving Out, Kingdom Two Crowns, Rocket Knight та LEGO Batman 2 DC Super Heroes.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

LEGO Harry Potter Collection – 10 доларів (-75%)

LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – 15 доларів (-80%)

LEGO The Hobbit – 5 доларів (-75%)

Jackbox Party Quintpack – 70 доларів (-30%)

Car Mechanic Simulator Deluxe Edition – 43 долари (-35%)

Outer Wilds: Archaeologist Edition – 28 доларів (-30%)

Prison Architect: Total Lockdown Bundle – 15 доларів (-75%)

LEGO The Hobbit / Фото з крамниці Microsoft Store

PlayStation Store

У фірмовій крамниці Sony цього тижня стартував невеликий розпродаж, який називається "Ремастери та ретро". До 18 листопада всі користувачі цього сервісу можуть придбати зі знижками понад сто відеоігор.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 517 гривень (-63%)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 674 гривні (-50%)

Call Of Duty: Modern Warfare Remastered – 674 гривні (-50%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 324 гривні (-50%)

The Last of Us Remastered – 324 гривні (-50%)

Shadow of the Colossus – 599 гривень (-50%)

God of War III Remastered – 324 гривні (-50%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection ​/ Фото з крамниці PS Store

Інші пропозиції

У сервісі Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. Цього тижня тут можна безплатно отримати містобудівний симулятор Aven Colony, а вже наступного – набір для багатокористувацького шутера Rogue Company.

А компанія Ubisoft цього тижня розпочинає святкувати своє тридцятип'ятиріччя. Її представники відзначили, що протягом наступних двох місяців планують провести чимало різноманітних акції. Наприклад, в їхній крамниці вже розпочався розпродаж фірмових ігор, який завершиться лише 19 грудня. Також деякі інсайдери зазначають, що в Ubisoft Connect з 9 по 12 листопада можна буде безплатно отримати гру Assassin's Creed Chronicles.

З цікавого ще варто відзначити, що до 8 листопада користувачі всіх основних платформ можуть безплатно зіграти у відеогру Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint.

Трейлер відеогри Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint: відео