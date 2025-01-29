На старті Silent Hill 2 залучив понад 1 мільйон гравців, нагадує 24 Канал. Цей показник було досягнуто всього за три дні після офіційного релізу.

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Konami зазначила, що Silent Hill 2 отримав високу оцінку від гравців (95% "надзвичайно позитивних" відгуків у Steam) і спеціалізованої преси. Гра також була відзначена низкою нагород:

Шість трофеїв на PlayStation Blog Awards (платиновий, золотий, два срібних і два бронзових).

Перемога в номінації "Видатний візуальний стиль" на The 2024 Steam Awards.

Silent Hill 2 вийшов 8 жовтня 2024 року на PC (Steam) та PS5. Перед релізом ремейк викликав скепсис у частини гравців, проте якість проєкту стала приємним сюрпризом для як звичайних користувачів, так і критиків.

Гра була створена з нуля на Unreal Engine 5 за участі оригінальних розробників, зокрема художника Масахіро Іто (Masahiro Ito) та композитора Акіри Ямаоки (Akira Yamaoka).