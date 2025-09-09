Довгоочікуване продовження культової метроїдванії Hollow Knight нарешті вийшло. Гра під назвою Silksong з'явилася на всіх платформах 4 вересня, і її реліз став справжнім феноменом, що перевершив найсміливіші прогнози аналітиків та очікування фанатів. Успіх гри виявився настільки приголомшливим, що навіть призвів до технічних збоїв на популярних ігрових сервісах.

Скільки гравців зібрала біля екранів Hollow Knight: Silksong?

За перші три дні після релізу Hollow Knight: Silksong залучила понад 5 мільйонів гравців на всіх платформах. Цей результат є безпрецедентним для незалежної гри, яка лише на платформі Steam продала понад 3 мільйони копій. Загалом це принесло маленькій австралійській студії Team Cherry 50 мільйонів доларів доходу. Такі показники зробили Silksong найбільшим інді-запуском останнього часу, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Ажіотаж навколо гри був настільки високим, що в день виходу сервери популярних цифрових магазинів, зокрема Steam та Nintendo eShop, не витримали навантаження і тимчасово вийшли з ладу. Попри це, пікова кількість одночасних гравців у Steam перевищила позначку в 535 тисяч осіб, що є одним з найкращих результатів в історії платформи для платної гри. Для порівняння, це майже у вісім разів більше, ніж піковий онлайн оригінальної Hollow Knight.

Такий успіх багато в чому пояснюється величезною базою фанатів, яка сформувалася навколо першої частини. Перед релізом Silksong мала 5,2 мільйона додавань до списку бажаного в Steam, що стало рекордом для гри 2025 року. Крім того, розробники встановили доволі демократичну ціну – 20 доларів. Це зробило гру доступною для широкої аудиторії.

Чому навіть пірати закликали придбати гру?

Додаткового піару грі надали інтернет-пірати. Річ у тім, що вони настільки високо оцінили підхід студії, їхнє ставлення до гравців, виконання всіх обіцянок і притомну ціну, що навіть ті, хто поширює контент нелегально, закликали цього разу купити гру, а не красти. Цікаво, що гра вийшла на GOG без DRM-захисту, тож поява зламаної версії в мережі була лише питанням часу. Але деякі користувачі зізнаються, що вперше в житті купили гру.

Team Cherry також запропонувала шанувальникам можливість підтримати студію, придбавши розширене видання гри в комплекті з саундтреком.

Цікаво, що команда розробників не надсилала копії гри для огляду журналістам чи блогерам, покладаючись виключно на органічний інтерес гравців. Тож в її успіху немає заслуги інфлюенсерів.

Дивіться трейлер Silksong: відео

Експерти зазначають, що успіх Silksong повністю спростував думку скептиків про те, що ніша метроїдваній має низьку комерційну стелю. Подібно до того, як Elden Ring свого часу розширив аудиторію ігор жанру souls-like, Silksong довів, що інді-проєкти з унікальною механікою та стилем можуть досягати рівня продажів ААА-блокбастерів.