Чому доступна ціна однієї гри загрожує майбутньому інших?

У соціальних мережах з’явилися численні обговорення, ініційовані творцями таких ігор, як Unbeatable та Dorfromantik. Творці ігор вважають, що цей крок може створити небезпечний прецедент. Наприклад, директор Unbeatable, Арджей Лейк, висловив думку, що справедлива ціна на Silksong мала б становити 40 доларів, а не 20, як просить компанія Team Cherry, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Лейк пояснює, що не засуджує Team Cherry за їхнє рішення. Проблема полягає скоріше у впливі на сприйняття гравців. Він зазначає, що Silksong створювалася всього кількома людьми з "низьким" бюджетом, оскільки розробники працювали над нею без прямої зарплати стільки часу, скільки вважали за потрібне. Фактично, їхній бюджет був "нульовим", оскільки вони є фінансово незалежними. Це дозволяє їм встановлювати будь-яку ціну, адже рентабельність інвестицій буде нескінченною.

Однак, продаючи гру за таку низьку ціну, вони мимоволі посилають гравцям сигнал, що проєкт такого масштабу і якості має коштувати саме 20 доларів. Коли подібні сигнали накопичуються, у свідомості аудиторії формується певне очікування. Це може призвести до того, що ігри зі значними витратами, які передбачають оплату праці команди, будуть витіснені з ринку. Їм доведеться або продаватися за невигідною ціною, або ризикувати втратою аудиторії.

Схожі побоювання висловлюють й інші розробники. Basti Games, творець метроїдванії Lone Fungus: Melody of Spores, теж планував продавати свою гру за 20 доларів, але після релізу Silksong він замислився, чи не доведеться йому знижувати ціну, адже його проєкт коротший за тривалістю. На щастя, спільнота підтримала його, закликаючи не орієнтуватися на стандарти інших і встановлювати ціну, яка дозволить окупити витрати.

Проте занепокоєння лишається. Цві Цауш, співзасновник студії Toukana (розробники Dorfromantik), заявив, що ціноутворення їхньої наступної гри, Star Birds, зазнає впливу через Silksong. Хоча це ігри різних жанрів, у них є спільна аудиторія. Це ускладнює ситуацію, оскільки над Star Birds працюють дві студії, і штат співробітників у них значно більший, ніж у Team Cherry, яка має всього дві чи три людини.

Проблема ціноутворення в інді-сегменті завжди була гострою. Розробникам доводиться балансувати між необхідністю платити зарплати, невизначеністю щодо продажів і реакцією гравців, які можуть відмовитися від покупки через завищену, на їхню думку, ціну. Засновник No More Robots, Майк Роуз, додає, що на тлі зростання цін на ААА-ігри до 70-80 доларів (за чутками, GTA 6 узагалі може коштувати 100 доларів) інді-розробники опинилися в скрутному становищі. У людей стало менше грошей, вони купують ігри рідше, і висока ціна може відлякати потенційного покупця