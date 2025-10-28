У жовтні Amazon розпочав масові скорочення, внаслідок яких роботу втратять близько 14 тисяч офісних співробітників, повідомляє Bloomberg. Метою таких заходів є зниження рівня бюрократії, усунення перешкод та перерозподіл ресурсів, інформує 24 Канал. Ці зміни боляче вдарили по ігровому напрямку компанії.

Які зміни чекають на Amazon Game Studios?

За даними видання Variety, на ігровий підрозділ Amazon чекають суттєві зміни, що включають скорочення персоналу переважно в офісах у містах Ірвайн та Сан-Дієго, а також у центральному видавничому відділі.

Стів Бум, віцепрезидент Twitch, звукового та ігрового напрямків Amazon, оголосив співробітникам про зупинку роботи над значною частиною ігор класу ААА, зокрема над проєктами в жанрі MMO. Він назвав це рішення непростим і додав, що компанія пишається своїми успіхами у розробці та виданні власних ігор.

Які ігри "вціліють" після скорочень?

Водночас Amazon не планує повністю відмовлятися від ігрової індустрії.

Студія Amazon Games Montreal нещодавно завершила закрите альфа-тестування гри March of Giants і готується до її релізу.

Інша студія, Studio 5, випустила Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg для оновленого хмарного сервісу Luna.

Компанія також продовжує співпрацю зі сторонніми партнерами. Серед них – Crystal Dynamics, з якою Amazon працює над новою частиною Tomb Raider, та Maverick Games, що розробляє інноваційну ААА-гонку з відкритим світом та акцентом на сюжеті.

Коротко про історію Amazon Games Studios

У 2014 році Amazon оголосила про серйозні амбіції у сфері комп'ютерних ігор, найнявши відомих розробників, зокрема Кім Свіфт (Portal) та Клінта Гокінга (Far Cry 2), як зазначається на Wikipedia.

Компанія прагнула створювати команди від п'яти до тридцяти осіб, які б працювали над проєктами протягом року-півтора з акцентом на креативності та майстерності.

На TwitchCon 2016 року Amazon представила три великі PC-проєкти:

командний бойовик Breakaway,

мультиплеєрний шутер Crucible,

масову онлайн-гру New World.

Проте Breakaway скасували у 2018 році, а Crucible, випущений у травні 2020 року, закрили того ж року через неспроможність побачити для гри стале майбутнє.

New World стала першим справжнім успіхом Amazon Game Studios. Масова мультиплеєрна пісочниця з тематикою надприродного колоніального періоду США вийшла у вересні 2021 року після кількох перенесень дати релізу. У день запуску гра досягла піку в 707 тисяч одночасних гравців.

Окрім власних розробок, Amazon Games займається виданням ігор сторонніх студій. У лютому 2022 року компанія випустила в Північній Америці, Південній Америці та Європі корейську MMOARPG Lost Ark від Smilegate RPG, яка за перші 24 години стала другою найпопулярнішою грою в Steam.

Пізніше Amazon Games видала Blue Protocol від Bandai Namco у 2023 році та Throne and Liberty від NCSoft у 2024 році.

Компанія володіє студіями в Сан-Дієго, Сіетлі, округ Оріндж (Ірвайн, Каліфорнія), Монреалі та Бухаресті. Amazon Game Studios Orange County відповідала за New World, а Relentless Studios в Сіетлі розробляла Crucible.

Водночас компанія зіткнулася з численними викликами: масові звільнення у 2019 році, скасування кількох неоголошених проєктів, відставка керівника студії Майка Фраццині у 2022 році та подальші хвилі звільнень у 2023-2024 роках і чергові лейофи у 2025 році, що навряд чи свідчить про те, що справи йдуть добре.