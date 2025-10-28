Статистика активності в Steam показала, що гравцям більше до вподоби старі частини серії. Це видно за даними сайті SteamDB, повідомляє 24 Канал. У спробі повернути прихильників, Firaxis вирішила зробити гру більш схожою на попередні Civilization, про що компанія розповіла на сайті гри.

Зараз студія тестує один з найбільш очікуваних режимів – можливість пройти всю гру за одну цивілізацію від початку до кінця. Ця механіка буде перевірятися в рамках ініціативи Firaxis Feature Workshop, де учасники спільноти допоможуть у формуванні майбутніх оновлень.

Чому гравці розчаровані Sid Meier’s Civilization VII?

Стратегія Sid Meier’s Civilization VII розчарувала багатьох шанувальників серії, отримавши найнижчі оцінки в історії франшизи та лише 47% позитивних відгуків за даними Steam.

Однією з головних причин невдоволення стала механіка, за якою гравці мали обирати нову націю в кожній з трьох ігрових епох. Таким чином розробники хотіли розв'язати проблему, коли користувачі кидають партії на півдорозі, не доходячи до фіналу, однак натомість вони отримали лише незадоволення від фанатів та низькі оцінки.

Що далі чекаю Sid Meier’s Civilization VII?

Вже 4 листопада студія планує випустити велике оновлення 1.3.0 та набір морського контенту Tides of Power, який буде безкоштовним до 5 січня 2026 року, про що мовиться на сайті 2K. Також розробники тестують істотні зміни для механіки шляхів спадщини.

Чим відома серія Civilization?

Серія Sid Meier's Civilization – це одна з найвизначніших і найвпливовіших франшиз в історії відеоігор, яка фактично створила жанр глобальних покрокових стратегій, як розповідає PCGamer. Створена легендарним дизайнером Сідом Меєром, перша гра вийшла ще у 1991 році та заклала основи, які розвиваються й донині.

Головною особливістю, що зробила гру культовою, став ефект "ще одного ходу". Гравці часто планують закінчити сесію, але захопливий ігровий процес змушує їх робити ще один хід, і так може тривати годинами, іноді до самого ранку.

В основі гри лежить ідея провести обрану націю крізь тисячоліття історії: від заснування першого поселення в кам'яному віці до польотів у космос. Гравці розвивають міста, досліджують технології, ведуть дипломатичні переговори, створюють армії та будують чудеса світу.

Гра доступна на PC (Steam, EGS), Mac, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch та Switch 2.