В октябре Amazon начал массовые сокращения, в результате которых работу потеряют около 14 тысяч офисных сотрудников, сообщает Bloomberg. Целью таких мер является снижение уровня бюрократии, устранение препятствий и перераспределение ресурсов, информирует 24 Канал. Эти изменения больно ударили по игровому направлению компании.

Какие изменения ждут Amazon Game Studios?

По данным издания Variety, игровое подразделение Amazon ждут существенные изменения, включающие сокращение персонала преимущественно в офисах в городах Ирвайн и Сан-Диего, а также в центральном издательском отделе.

Стив Бум, вице-президент Twitch, звукового и игрового направлений Amazon, объявил сотрудникам об остановке работы над значительной частью игр класса ААА, в частности над проектами в жанре MMO. Он назвал это решение непростым и добавил, что компания гордится своими успехами в разработке и издании собственных игр.

Какие игры "уцелеют" после сокращений?

В то же время Amazon не планирует полностью отказываться от игровой индустрии.

Студия Amazon Games Montreal недавно завершила закрытое альфа-тестирование игры March of Giants и готовится к ее релизу.

Другая студия, Studio 5, выпустила Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg для обновленного облачного сервиса Luna.

Компания также продолжает сотрудничество со сторонними партнерами. Среди них – Crystal Dynamics, с которой Amazon работает над новой частью Tomb Raider, и Maverick Games, разрабатывающей инновационную ААА-гонку с открытым миром и акцентом на сюжете.

Коротко об истории Amazon Games Studios

В 2014 году Amazon объявила о серьезных амбициях в сфере компьютерных игр, наняв известных разработчиков, в частности Ким Свифт (Portal) и Клинта Хокинга (Far Cry 2), как отмечается на Wikipedia.

Компания стремилась создавать команды от пяти до тридцати человек, которые бы работали над проектами в течение года-полутора с акцентом на креативности и мастерства.

На TwitchCon 2016 года Amazon представила три крупных PC-проекта:

командный боевик Breakaway,

мультиплеерный шутер Crucible,

массовую онлайн-игру New World.

Однако Breakaway отменили в 2018 году, а Crucible, выпущенный в мае 2020 года, закрыли в том же году из-за невозможности увидеть для игры устойчивое будущее.

New World стала первым настоящим успехом Amazon Game Studios. Массовая мультиплеерная песочница с тематикой сверхъестественного колониального периода США вышла в сентябре 2021 года после нескольких переносов даты релиза. В день запуска игра достигла пика в 707 тысяч одновременных игроков.

Кроме собственных разработок, Amazon Games занимается изданием игр сторонних студий. В феврале 2022 года компания выпустила в Северной Америке, Южной Америке и Европе корейскую MMOARPG Lost Ark от Smilegate RPG, которая за первые 24 часа стала второй самой популярной игрой в Steam.

Позже Amazon Games издала Blue Protocol от Bandai Namco в 2023 году и Throne and Liberty от NCSoft в 2024 году.

Компания владеет студиями в Сан-Диего, Сиэтле, округ Ориндж (Ирвайн, Калифорния), Монреале и Бухаресте. Amazon Game Studios Orange County отвечала за New World, а Relentless Studios в Сиэтле разрабатывала Crucible.

В то же время компания столкнулась с многочисленными вызовами: массовые увольнения в 2019 году, отмена нескольких необъявленных проектов, отставка руководителя студии Майка Фраццини в 2022 году и дальнейшие волны увольнений в 2023-2024 годах и очередные лейофы в 2025 году, что вряд ли свидетельствует о том, что дела идут хорошо.