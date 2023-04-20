Гра Sims 4 існує вже майже десять років, але оновлення контенту для гри ніколи не припинялося. Завдяки фанатам і людям у The Sims 4 та EA, які регулярно створюють новий вміст, грі вдалося процвітати весь цей час.

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Комічна помилка оновлення Sims 4

Щоб залучити гравців до The Sims 4, необхідно випускати патчі та оновлення, але останнє з них збентежило деяких існуючих гравців. Гру The Sims 4 оновили до версії 1.97.42 18 квітня.

Після завантаження оновлення та запуску гри багато гравців повідомили, що їхні сіми змінилися: у них схрещені очі, різкий перекус, худа шия чи навіть вибиті зуби.

Кумедні помилки після оновлення Sims 4: скриншоти

На щастя, не всі гравцьі зіштовхнулися з цими проблемами після оновлення. Втім, для багатьох навіть готові сіми в The Sims 4 змінилися, через що вся гра виглядає дивно.

Для шанувальників, яких торкнулися зміни, допомога вже готова. Соціальний обліковий запис Sims 4 повідомив своїх підписників, що розробники знають про проблему та з’ясовують, де оновлення пішло не так.