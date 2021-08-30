Симулятор божевільних експериментів: у мережі з'явився новий трейлер гри MythBusters: The Game

Компанія Byte Barrel поділилася цікавою інформацією про відеогру MythBusters: The Game. Геймерам показали новий геймплейний трейлер, який присвячений експериментам.

Компанія Byte Barrel анонсувала гру за мотивами культового телешоу "Руйнівники міфів" ще в липні 2019 року. Щоправда, вже пройшло понад два роки, але на полицях крамниць цей оригінальний проєкт так й не з'явився.

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Варто розпочати з того, що MythBusters: The Game – це відеогра, у якій геймерам потрібно влаштовувати різноманітні божевільні експерименти в дусі оригінального телешоу. А загалом гравці будуть перевіряти різні неординарні теорії та відомі міфи. Щоправда, все не так просто, бо також потрібно буде займатися ще й розвитком цього шоу. Розробники відзначили, що гравцям треба буде контролювати фінанси, слідкувати за рейтингом своєї програми, а також навіть братися за монтаж окремих її випусків. Тобто займатися ще й тим, що ніколи не згадувалося в оригінальному телешоу.

Новий трейлер розробники з Byte Barrel представили під час виставки gamescom 2021, а загалом він присвячений ключовому елементу цієї відеогри – експериментам. На відео можна побачити, який вигляд має місцева майстерня, склад, майданчик для тестів та інші приміщення. А також розробники продемонстрували нові геймплейні кадри: підготовку до експерименту, створення різноманітних предметів, а також процес придбання матеріалів. З цікавого вони ще відзначили, що в цій відеогрі буде чимало головоломок та загадок.

Відомо, що реліз MythBusters: The Game відбудеться вже до кінця цього року, щоправда, лише на PC (Steam). А також варто додати, що ціну розробники поки не називали.

Новий трейлер відеогри MythBusters: The Game: відео