Віртуальне Торонто та божевільні місії: у мережі завірусився браузерний симулятор голуба-шпигуна

Adv

Гравцям пропонують узяти під контроль роботизованого голуба та досліджувати детально відтворений мегаполіс Торонто на велетенській мапі, інформує 24 Канал.

Небачені масштаби завдяки ШІ

Головна особливість інді-проєкту полягає в його дивовижних розмірах. Ігровий світ охоплює 630 квадратних кілометрів, що приблизно у дев'ять разів перевищує площу мапи знаменитої GTA 5.

Гравці можуть вільно літати над містом, ходити вулицями, виконувати таємні місії або просто бешкетувати, лякаючи перехожих чи елегантно доповнюючи їхній образ білими плямами.

Демонстрація гри: дивіться відео

Розробник проєкту Єгор Сак створив цю гру лише за сім днів.

Для автоматизації процесів він використав штучний інтелект, залучивши до десяти паралельних робочих потоків на базі нейромережі Claude. Загалом система обробила понад 11,6 мільярда токенів контексту та зробила десятки тисяч викликів моделей, що дало змогу побудувати повноцінну тривимірну модель Торонто без використання традиційних ігрових рушіїв.

Гру "написали" за допомогою понад 165 тисяч рядків коду мовою JavaScript.

Для створення міста автор вибрав реальні дані OpenStreetMap та відкриту тривимірну базу висотностей будівель Торонто. У грі відтворили 438 819 реальних споруд, близько 5 700 кілометрів вулиць із тротуарами та дорожніми знаками, а також понад 3,2 тисячі названих пам'яток, парків і станцій.

Окрім цього, розробник інтегрував реальні дані авіаційного трафіку, завдяки чому літаки у небі над віртуальним містом відображаються у режимі реального часу.

Попри процедурну генерацію деяких елементів фасадів, користувачі хвалять проєкт за унікальний концепт і живий світ із міським трафіком, пішоходами, зміною погодних умов та часу доби.

Автор продовжує вдосконалювати симулятор і додавати нові механіки, а випробувати гру COO можна безкоштовно прямо у браузері.