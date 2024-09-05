Американський стример iShowSpeed є одним з найпопулярніших контент-мейкерів у світі, а ентузіаст-розробник вирішив уявити як могла б виглядати гра про життя молодика.

Цікаво Steam відмовив інді-розробнику в розміщенні гри через абсолютно смішну причину

Кумедний трейлер гри завірусився в соцмережі X

Розробник Gorka Games спеціалізується на створенні інді-відеоігор на потужному рушії UE 5.

Задля жарту, ентузіаст вирішив створити концепт симулятора життя популярного стримера Даррена Воткінса, більш відомого як iShowSpeed.

Це вилилося у кумедне відео, в якому ігрова версія контент-мейкера відтворює епізоди з його популярних IRL трансляцій.

Віртуальний iShowSpeed бігає серед прихильників, робить фірмове сальто та змушує фанатів шаленіти просто-таки як у житті.

Трейлер гри – дивитися відео

Найцікавіше, що звантажити цю мінізабавку може кожен охочий, знайшовши її на сайті розробника.