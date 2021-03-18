Симуляція погодних умов: ентузіаст створив чудернацький механізм у Minecraft – відео

Шанувальник Minecraft створив цікавий та оригінальний механізм у цій відеогрі. Геймер показав справжній симулятор погодних умов у мініатюрному масштабі.

Шанувальники відеогри Minecraft вже неодноразово створювали різноманітні грандіозні структури. Саме такі роботи й допомагають цьому проєкту ще досі мати попит серед геймерів та залишатися у топі продажів. Сьогоднішній герой також створив дуже цікавий механізм, який сподобається всім фанатам Minecraft.

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Геймер із нікнеймом AndypandyO своєю роботою поділився на відомій платформі Reddit. Він створив чудернацький механізм, який симулює погодні умови у мініатюрному форматі. У коментарях він зазначив, що його система ще не оптимальна, а інші шанувальники відеогри можуть спробувати повторити щось подібне.

AndypandyO створив невелику кімнату, у якій можна побачити літаючі снігові та дощові хмари. На підлозі він виклав мініатюрну мапу світу, а також створив спеціальні оглядові майданчики. Також варто відзначити, що жодних сторонніх модифікацій геймер не використовував, а повторити його симулятор зможе будь-хто у звичайному режимі гри.

Щоправда, треба вміти додавати у відеогру командні блоки, а також знати принципи їхньої роботи. Вони використовуються для створення складних механізмів та виконують записані у них консольні команди. Також така система не могла обійтися без редстоуна, а активується вона двома перемикачами. Роль хмар виконують багаття, а замість снігу геймер використав пил. Такі своєрідні хмари переміщуються завдяки незначним телепортаціям, а одночасно з ними рухається ефект снігу чи дощу.

Звісно, такий механізм простим назвати складно, хоча повторити його можна. AndypandyO у коментарях до цього відео показав вигляд своєї системи зсередини та команди, які він записав у спеціальні блоки. Користувачам платформи Reddit така чудернацька система дуже сподобалася. Пост геймера зібрав понад 16 тисяч вподобань, а також майже 200 коментарів.

Симулятор погодних умов від AndypandyO – відео

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Вигляд механізму зсередини / Фото Reddit AndypandyO