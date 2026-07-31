360 тисяч доларів за добу – двоє розробників підкорили Steam грою про орків

Скромна інді-гра про винищення полчищ орків стала справжньою сенсацією у Steam. Усього за 24 години проєкт приніс розробникам сотні тисяч доларів.

Sir, We Have an Orc Problem увірвалася до списку бестселерів платформи Valve довівши, що крута ідея – це значно важливіше, за мільйонні бюджети, інформує 24 Канал.

Мільйони у кишені за чотири місяці роботи

Новий проєкт від студії Mumpitz Games продемонстрував приголомшливі результати: за першу добу після релізу 28 липня 2026 року гра заробила понад 360 тисяч доларів.

На момент написання матеріалу, Sir, We Have an Orc Problem посідає 15-те місце у списку найбільш продаваних ігор Steam, згідно з SteamDB. Це справжній прорив для команди, яка складається лише з двох осіб і витратила на розробку всього чотири місяці.

Усі ці цифри досі виглядають дещо неймовірними, і нам точно знадобиться ще кілька днів, щоб усвідомити, що насправді сталося,

– прокоментував співзасновник студії Mumpitz Games під ніком Kape.

Sir, We Have an Orc Problem – це Tower Defense з елементами інкрементальних ігор.

Гравці розставляють турелі, щоб стримувати нескінченні орди монстрів, яких на екрані одночасно перебувають десятки тисяч. Головна фішка полягає у фізиці: орки забивають вузькі проходи, наче густа рідина, що робить використання бомб, орбітальних лазерів або навіть ядерних ударів надзвичайно видовищним.

Трейлер гри: дивіться відео

Попри те, що розробники не витрачали грошей на масштабний маркетинг (лише 200 доларів за участь у невеликому онлайн–шоу), гра швидко зібрала величезну кількість додавань у список бажаного.

Сприяли цьому активність у соціальних мережах та успішна демоверсія на фестивалі Steam Next Fest. Автори критично ставляться до зовнішнього вигляду свого творіння: Kape визнає, що візуально проєкт виглядає "трохи погано", але саме фокус на ігровому процесі дозволив досягти успіху.

Наразі гра має 87% позитивних відгуків у Steam. Користувачі хвалять проєкт за адиктивний ігровий цикл, але водночас зазначають, що контенту вистачає лише на 7-10 годин.

З огляду на це, гравці просять розробників впровадити нескінченний режим, більше типів ворогів та підтримку модифікацій, щоб продовжити життя успішному проєкту. Наразі на Sir, We Have an Orc Problem триває знижка у 10%, тож до 11 серпня гра буде коштувати 116 гривень.

Цей проєкт може слугувати гарним натхненням для української гри Dear Passengers, яка зчинила справжній фурор на платформі.