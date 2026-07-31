Игра Sir, We Have an Orc Problem ворвалась в список бестселлеров платформы Valve, доказав, что классная идея гораздо важнее миллионных бюджетов, сообщает 24 Канал.

Миллионы в кармане за четыре месяца работы

Новый проект от студии Mumpitz Games продемонстрировал потрясающие результаты: за первые сутки после релиза 28 июля 2026 года игра заработала более 360 тысяч долларов.

На момент написания материала Sir, We Have an Orc Problem занимает 15-е место в списке самых продаваемых игр Steam, согласно SteamDB. Это настоящий прорыв для команды, состоящей всего из двух человек и потратившей на разработку всего четыре месяца.

Все эти цифры до сих пор кажутся несколько невероятными, и нам точно понадобится еще несколько дней, чтобы осознать, что на самом деле произошло,

– прокомментировал соучредитель студии Mumpitz Games под ником Kape.

Sir, We Have an Orc Problem – это Tower Defense с элементами инкрементальных игр.

Игроки расставляют турели, чтобы сдерживать бесконечные орды монстров, которых на экране одновременно находятся десятки тысяч. Главная фишка заключается в физике: орки забивают узкие проходы, словно густая жидкость, что делает использование бомб, орбитальных лазеров или даже ядерных ударов чрезвычайно зрелищным.

Трейлер игры: смотрите видео

Несмотря на то, что разработчики не тратили деньги на масштабный маркетинг (всего 200 долларов за участие в небольшом онлайн-шоу), игра быстро собрала огромное количество добавлений в список желаний.

Этому способствовали активность в социальных сетях и успешная демоверсия на фестивале Steam Next Fest. Авторы критично относятся к внешнему виду своего творения: Kape признает, что визуально проект выглядит "немного плохо", но именно акцент на игровом процессе позволил добиться успеха.

На данный момент игра имеет 87% положительных отзывов в Steam. Пользователи хвалят проект за увлекательный игровой цикл, но в то же время отмечают, что контента хватает лишь на 7-10 часов.

Учитывая это, игроки просят разработчиков внедрить бесконечный режим, больше типов врагов и поддержку модификаций, чтобы продлить жизнь успешному проекту. Сейчас на игру Sir, We Have an Orc Problem действует скидка в 10%, поэтому до 11 августа она будет стоить 116 гривен.

Этот проект может послужить хорошим вдохновением для украинской игры Dear Passengers, которая произвела настоящий фурор на платформе.