Система руйнувань та нова мапа для Warzone: трейлер мультиплеєра Call of Duty: Vanguard

Компанія Activision продовжує знайомити гравців з Call of Duty: Vanguard. Цього разу вона показала новий геймплейний трейлер, а також поділилася інформацією про багатокористувацькі режими.

Кілька тижнів тому компанія Activision представила нову відеогру в популярній серії Call of Duty. Тоді розробники показали перший трейлер гри, а також розповіли чимало цікавого про свій новий проєкт. На цьому вони зупинятися не стали, бо вирішили познайомити геймерів ще й з багатокористувацькою складовою Call of Duty: Vanguard.

Детальніше про гру Перший трейлер, дата виходу, ціна та інші деталі: Activision представила Call of Duty: Vanguard

Отже, варто розпочати з того, що новими деталями розробники поділилися під час спеціального шоу, яке транслювалося на ютуб-каналі Call of Duty. Вони розповіли, що на старті в грі буде одразу 20 мап для мультиплеєра, а також новий багатокористувацький режим з назвою "Patrol" (про "Champion Hill" ми вже розповідали). У цьому режимі гравцям потрібно буде захопити певну точку на карті, щоправда, все не так просто, бо вона постійно переміщується.

Автори розповіли, що в грі буде оновлена система руйнувань, щоправда, розгромити всю мапу не вийде. Річ у тім, що зробити це можна буде лише в тих місцях, де дозволили розробники. З цікавого варто відзначити, що деякі такі об'єкти можна буде руйнувати на ходу. Також розробники додали, що в новій частині буде 12 унікальних оперативників, оновлена система кастомізації озброєння (10 модифікацій на зброю) та можливість вибрати темп матчу.

Новий трейлер відеогри Call of Duty: Vanguard: відео

Також нарешті з'явилася інформація про нову мапу для відеогри Call of Duty Warzone. Щоправда, одразу ж варто відзначити, що повноцінно її ще не представляли. Розробники лише показали короткий тизер, а також відзначили, що вона буде називатися "The Pacific". Відомо, що тепер гравцям потрібно буде змагатися не у Верданську, а на справжньому тропічному острові. Її реліз відбудеться лише наприкінці цього року (після виходу нової частини), а також разом з картою в цій відеогрі з'явиться античіт.

Тизер нової мапи для Call of Duty Warzone: відео