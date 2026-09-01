Розробники розсекретили системні вимоги Fable для ПК – все доволі демократично

Студія Playground Games офіційно розкрила системні вимоги для майбутньої рольової гри Fable на ПК. Новина принесла приємний сюрприз геймерам з дещо застарілим обладнанням.

Пк-гравці зможуть повернутися в Альбіон навіть на відеокартах багаторічної давнини, повідомляє 24 Канал.

Несподівано помірний апетит до заліза

Розробники обіцяють створити неймовірно деталізований відкритий світ, де гравці зможуть заходити в будь-яку будівлю, створювати бізнеси й взаємодіяти з величезною кількістю жителів.

Система Living Population керуватиме поведінкою понад 1 000 унікальних персонажів, кожен з яких має свій розпорядок дня та характер. На додачу вразить і графічна складова проєкту.

Демонстрація ігрового процесу: дивіться відео

Уся ця краса здивує геймерів гнучкістю до системних вимог.

Для запуску гри на мінімальних налаштуваннях (роздільна здатність 1080p при 30 FPS) знадобиться процесор AMD Ryzen 5 2600 або Intel Core i7-6850K.

Щодо графіки, то гра "попросить" відеокарти AMD Radeon RX 6600, Nvidia RTX 5050, Intel Arc A580 або стареньку Nvidia GeForce RTX 2060 з відео пам'ятю у 6 гігабайт. Також системі знадобиться 12 гігабайт оперативної пам'яті.

Рекомендовані (1440p при 30 FPS або 1200p при 60 FPS) ж вимоги для стабільної роботи включають:

процесор рівня AMD Ryzen 5 5600 або Intel Core i5-11600KF;

16 гігабайт оперативної пам'яті;

відеокарти рівня RTX 3060 Ti, RTX 5060, RX 6700 XT або RX 9060 XT з 8 гігабайтами пам'яті.

Справжні виклики починаються на високих графічних пресетах. Наприклад, гра у роздільній здатності 1440p при 60 кадрах на секунду потребуватиме потужних RTX 5070 або RTX 3080 Ti. Найвибагливішим гравцям, які хочуть запустити гру в 4K при 60 кадрах на секунду на Ultra-налаштуваннях, доведеться придбати монструозні карти RTX 5080 або RTX 4080 з обсягом пам'яті у 16 гігабайт.

На ПК гра отримає підтримку технологій масштабування зображення Nvidia DLSS та AMD FSR.

Усім знадобиться швидкий SSD-диск та близько 135 гігабайт вільного простору.

Системні вимоги / Фото зі Steam

Офіційний реліз Fable розробники запланували на 23 лютого 2027 року для стандартної версії (2 299 гривень).

Ті, хто вирішать придбати преміум-видання, отримають ранній доступ на 5 днів раніше – вже 18 лютого 2027 року, але заплатять 3 299 гривень.