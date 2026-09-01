Игроки на ПК смогут вернуться в Альбион даже на видеокартах многолетней давности, сообщает 24 Канал.

Неожиданно умеренные требования к аппаратному обеспечению

Разработчики обещают создать невероятно детализированный открытый мир, где игроки смогут заходить в любое здание, создавать бизнес и взаимодействовать с огромным количеством жителей.

Система Living Population будет управлять поведением более 1 000 уникальных персонажей, у каждого из которых есть свой распорядок дня и характер. Кроме того, впечатлит и графическая составляющая проекта.

Демонстрация игрового процесса: смотрите видео

Вся эта красота удивит геймеров гибкостью в отношении системных требований.

Для запуска игры на минимальных настройках (разрешение 1080p при 30 FPS) понадобится процессор AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i7-6850K.

Что касается графики, то игра "попросит" видеокарты AMD Radeon RX 6600, Nvidia RTX 5050, Intel Arc A580 или старенькую Nvidia GeForce RTX 2060 с видеопамятью в 6 гигабайт. Также системе потребуется 12 гигабайт оперативной памяти.

Рекомендуемые (1440p при 30 FPS или 1200p при 60 FPS) требования для стабильной работы включают:

процессор уровня AMD Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-11600KF;

16 гигабайт оперативной памяти;

видеокарты уровня RTX 3060 Ti, RTX 5060, RX 6700 XT или RX 9060 XT с 8 гигабайтами памяти.

Настоящие испытания начинаются на высоких графических настройках. Например, для игры в разрешении 1440p при 60 кадрах в секунду потребуются мощные RTX 5070 или RTX 3080 Ti. Самым требовательным игрокам, желающим запустить игру в 4K при 60 кадрах в секунду на настройках "Ultra", придется приобрести монструозные видеокарты RTX 5080 или RTX 4080 с объемом памяти 16 гигабайт.

На ПК игра будет поддерживать технологии масштабирования изображения Nvidia DLSS и AMD FSR.

Всем понадобится быстрый SSD-диск и около 135 гигабайт свободного места.

Системные требования / Фото с Steam

Официальный релиз Fable разработчики запланировали на 23 февраля 2027 года для стандартной версии (2 299 гривен).

Те, кто решит приобрести премиум-издание, получат ранний доступ на 5 дней раньше – уже 18 февраля 2027 года, но заплатят 3 299 гривен.