Українські шанувальники кіберспорту та відомі коментатори, аналітики й навіть професійні гравці були шоковані, побачивши свіже фото складу G2 з CS:GO з фанатом, повідомляє 24 канал.

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Знімок з'явився, як це не дивно, на акаунті присвяченому команді Faze Clan, однак це не так важливо. На превеликий жаль, для усіх прихильників французького колективу, на фото серед повного складу гравців виявився їх фанат, що демонстративно розгорнув прапор Росії.

Фото G2 з прапором терористів / зображення з твітера

Таке фото, м'яко кажучи, дискредитує політику організації, яка ще з моменту початку повномасштабного вторгнення заявляла про підтримку українського народу.

Реакція мережі не забарилася. У сторону гравців та команди полетіли докори не лише від звичайних фанів кіберспорту, але й від таких відомих медійних особистостей як Олександр "Petr1k" Петрик, Олександр "HomeR", Арсеній "ceh9" Триноженко та багатьох інших.

Я вважав себе шанувальником G2… До того, як це сталося. Сподіваюся, ніколи не побачу цих людей на жодному LAN турнірі. Цілком впевнений, що серед понад 500 убитих росіянами українських дітей були й фанати G2, – емоційно випалив кастер HomeR.

Висловилися також і наші кіберспортсмени. Серед них були тренер NAVI Junior Аміран Рехвіашвілі та навіть найкращий гравець CS:GO у світі Олександр "s1mple" Костилєв.

Гей G2, бачу тут 1 лайно і 5 гравців, яких я дуже поважаю, але вони могли легко вирішити робити це фото чи ні, це не спеціальна військова операція, це ТИ проти ЗЛА, це як у ГРІ, ви вирішуєте який буде РЕЗУЛЬТАТ, – написав український снайпер NAVI.

Організація одразу відреагувала на хвилю обурення, щоправда, виправдання звучали досить недолуго.

Гравці не знали про прапор, і фотографія була зроблена до того, як вони його помітили. Ми не підтримуємо жодних актів агресії чи війни та сподіваємося, що всі сприймуть це як помилку, що не затьмарить нашу чудову гру сьогодні, – написав генеральний менеджер G2 Peca.

У коментарях під цим постом менеджера купа користувачів кепкують з гравців G2, які в грі можуть помітити найдрібніший піксель модельки ворога, а тут не змогли побачити велетенський прапор держави-терористки.

Загалом, таке пояснення вдовольнило більшість шанувальників кіберспорту, однак навіть якщо це правда, то гіркуватий осад від вчинку французької п'ятірки все одно залишився.

Як справедливо зазначив Арсеній Триноженко, після такого вони просто стали "корисними бовдурами" у руках російської пропаганди.