Скандал у FIFA 22: підтримка EA допомогла хакерам викрасти акаунти популярних стрімерів

Ряд відомих стрімерів і трейдерів FIFA 22 стверджують, що їхні акаунти були зламані хакерами, а допомогли їм у цьому працівники EA Sports. Деталі – у матеріалі.

Electronic Arts опинилася у центрі уваги через скандал, що набирає обертів у мережі. Виявилося, що група шахраїв успішно атакувала облікові записи популярних гравців у FIFA 22 та захопила їх з допомогою офіційної служби підтримки гри.

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Зловмисники діяли вельми зухвало. Просто надавши ігровий нікнейм чи PSN ID облікового запису консультантам в чаті підтримки EA Help, наполегливим хакерам вдавалося переконати працівників в тому, що акаунт дійсно належить їм.

Потому шахраї змушували консультантів передати їм чи й зовсім змінити адресу електронної пошти, пов'язану із зазначеним обліковим записом, а також обнулити всі паролі.

Після отримання доступу до профілю зловмисники виводили з нього всі можливі види ігрової валюти, яких подекуди там було на десятки тисяч доларів.

Таким чином хакерам вдалося заволодіти акаунтами цілої низки популярних стрімерів та трейдерів, знайомих шанувальникам віртуального футболу.

Серед них:

NickRTFM

FUTDonkey

seleiro_joao

bateson87

futflipper

CPoolworaluk

fut_fg

xNoahHD1

chazy90

FUTstarzkadabra

Trymacs

Zanomind

TisiSchubecH

Один із найбільш успішних трейдерів FIFA 22 – FUT Donkey, який став однією з перших жертв зловмисників, у соціальних мережах попереджав служби EA про ситуацію, що склалася, проте його звернення проігнорували. В результаті в гравця викрали понад 50 мільйонів монет.

на одному з ресурсів для обміну, 50 мільйонів монет FIFA 22 у переведенні в реальні кошти – це понад 130 тисяч гривень.

Потому геймер заявив, що планує подати до суду на корпорацію, оскільки служба підтримки EA Sports передала його обліковий запис сторонній людині через чат і це "є явним порушенням законів про захист даних".

Відтоді єдиною реакцією EA була лише заява про те, що їм відома проблема і зараз команда фахівців проводить внутрішнє розслідування.

Цікаво буде поглянути як розробники впораються із цією кризою та чи повернуть гравцям їх кошти.