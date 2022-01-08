Electronic Arts оказалась в центре внимания из-за набирающего обороты в сети скандала. Оказалось, что группа мошенников успешно атаковала аккаунты популярных игроков в FIFA 22 и захватила их с помощью официальной службы поддержки игры.

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Злоумышленники действовали весьма дерзко. Просто предоставив игровой никнейм или PSN ID аккаунта консультантам в чате поддержки EA Help, упорным хакерам удавалось убедить работников в том, что аккаунт действительно принадлежит им.

Потом мошенники заставляли консультантов передать им или совсем изменить адрес электронной почты, связанный с указанной учетной записью, а также обнулить все пароли.

После получения доступа к профилю злоумышленники выводили из него все возможные виды игровой валюты, которых там иногда было на десятки тысяч долларов.

Таким образом, хакерам удалось завладеть аккаунтами целого ряда популярных стримеров и трейдеров, знакомых поклонникам виртуального футбола.

Среди них:

  • NickRTFM
  • FUTDonkey
  • seleiro_joao
  • bateson87
  • futflipper
  • CPoolworaluk
  • fut_fg
  • xNoahHD1
  • chazy90
  • FUTstarzkadabra
  • Trymacs
  • Zanomind
  • TisiSchubecH

Один из самых успешных трейдеров FIFA 22 – FUT Donkey, ставший одной из первых жертв злоумышленников, в социальных сетях предупреждал службы EA о сложившейся ситуации, однако его обращение проигнорировали. В результате у игрока было похищено более 50 миллионов монет.

Затем геймер заявил, что планирует подать в суд на корпорацию, поскольку служба поддержки EA Sports передала его учетную запись постороннему человеку через чат и это "явное нарушение законов о защите данных".

С тех пор единственной реакцией EA было лишь заявление о том, что им известна проблема, и сейчас команда специалистов проводит внутреннее расследование.

Интересно будет посмотреть, как разработчики справятся с этим кризисом и вернут ли игрокам их средства.