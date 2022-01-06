Игроки в FIFA 22 всегда ищут методы, которые помогут им доминировать над соперниками в Ultimate Team. Похоже, что в ближайшее время лидером среди них станет "сломанный" способ пробития штрафных ударов, почти всегда гарантирующий забитый гол.

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Два основных режима FIFA 22 Ultimate Team – это Division Rivals и FUT Champions. Каждый из них заставляет игроков буквально воевать друг против друга в борьбе за ценные награды, а на войне, как известно, все средства хороши.

Именно поэтому геймеры не стесняются использовать хитрые лазейки в игровом процессе. Пользователь Reddit Liver-King поделился своей находкой – методом, дающим практически 100% гарантию на гол со штрафного.



В видео во многочисленных ситуациях со штрафным ударом примерно с 25 ярдов (22,86 метра) геймер использовал одну и ту же методику. Он целился на ноги вратаря, полностью заполнял шкалу силы, а затем прибавлял к удару технику "наклбола".

Обратите внимание, наклбол (англ. knuckleball) в футболе – это такой удар, при котором мяч в полете сильно отклоняется от первоначальной прямой траектории.

Следует отметить, что при этом необходимо играть с включенным "тайм финишингом" и в конце удара попытаться попасть в зеленую или желтую зону. Кроме того, Liver-King рассказал, что у вас будет "больший шанс забить, если игрок, выполняющий стандарт, имеет "трейт" на мощные штрафные удары".

"Трейт" на мощные штрафные удары первый в списке / скриншот с FIFA 22

При правильном выполнении результат каждый раз будет такой же, как и на видео – забитый мяч.

Поспешите опробовать этот способ, пока разработчики его не исправили и не стесняйтесь, ведь даже если вы откажетесь, его обязательно используют против вас.